Stati UnitiIl repubblicano Ted Cruz valuta la candidatura alla Casa Bianca nel 2028
22.12.2025 - 15:17
Il senatore repubblicano Ted Cruz valuta una sua nuova candidatura alla Casa Bianca nel 2028, in una corsa che lo contrapporrebbe per la conquista della nomination al vicepresidente JD Vance.
Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali Cruz si sta posizionando come una voce più vicina ai valori tradizionali del partito repubblicano, soprattutto sulla politica estera.
Cruz ha criticato di recente Tucker Carlson, l'ex volto noto di Fox e alleato di Vance, esortando i maga a scaricarlo perché sta avvelenando il movimento con il suo antisemitismo.
Cruz ha già preso parte una volta alle primarie del partito repubblicano, nel 2016, venendo sconfitto da Donald Trump.
