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Medio Oriente «Respinte due petroliere, volevano attraversare Hormuz»

SDA

19.4.2026 - 13:33

Petroliere in attesa di transitare
Petroliere in attesa di transitare
Keystone

Questa mattina due petroliere che stavano tentando di attraversare lo Stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro in seguito agli avvertimenti delle forze armate iraniane. Lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim.

Keystone-SDA

19.04.2026, 13:33

19.04.2026, 13:56

Al momento del proseguimento del blocco navale statunitense contro l'Iran le due petroliere battevano bandiera del Botswana e dell'Angola e intendevano transitare attraverso questa strategica via d'acqua, ma grazie all'intervento delle forze armate iraniane sono state costrette a cambiare rotta e a ritirarsi.

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