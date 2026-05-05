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Giornalismo Il New York Times tra i vincitori del Pulitzer per il 2025 con un'inchiesta sui conflitti d'interesse di Trump

SDA

5.5.2026 - 18:21

Non ci sono state molte sorprese nella lista dei vincitori del premio Pulitzer, il più prestigioso riconoscimento giornalistico al mondo, per il 2025.

Il «New York Times», in un'immagine d'archivio.
Il «New York Times», in un'immagine d'archivio.
sda

Keystone-SDA

05.05.2026, 18:21

05.05.2026, 18:22

Al New York Times è andato quello per la miglior indagine, in particolare per la serie di inchieste sui conflitti di interesse di Donald Trump.

All'agenzia Reuters ben due premi. Uno per il cosiddetto «beat reporting» (giornalismo specializzato) per un reportage su Meta, che ha documentato la disponibilità dell'azienda tecnologica a esporre gli utenti – inclusi i minori – a truffe e manipolazioni tramite intelligenza artificiale.

Un altro per la politica nazionale, in particolare per una serie di servizi sulle vendette politiche di Trump tramite il dipartimento di Giustizia.

Anche il Wahington Post ha portato a casa un riconoscimento per le sue inchieste sui licenziamenti del Doge, il dipartimento per l'efficienza governativa gestito per un periodo da Elon Musk.

Forse l'unico inaspettato è stato il Pulitzer per le «breaking news» assegnato al Minnesota Star Tribune per la copertura della sparatoria in una scuola cattolica, che ha causato la morte di due bambini e il ferimento di altri 17.

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