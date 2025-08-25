  1. Clienti privati
Striscia di Gaza La Reuters: «Un nostro cameraman è morto filmando l'attacco dell'Idf all'ospedale Nasser»

SDA

25.8.2025 - 11:51

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
IMAGO/ABACAPRESS

L'agenzia di stampa Reuters ha confermato che tra le vittime del raid odierno dell'Idf sull'ospedale Nasser di Khan Yunis c'è Hossam al-Masri, un suo cameraman a contratto (e non un fotografo come riportato da Al Jazeera), che al momento della sua morte stava riprendendo l'attacco.

Keystone-SDA

25.08.2025, 11:51

25.08.2025, 12:19

«Il video in diretta dell'agenzia Reuters dall'ospedale, girato da Masri, si è improvvisamente interrotto nel momento dell'attacco iniziale, come mostrano le immagini della Reuters», scrive l'agenzia sul suo sito web.

Come riportato in precedenza, dopo un primo attacco – in cui è morto al-Masri – l'Idf ha colpito ancora l'edificio dell'ospedale uccidendo gli altri tre giornalisti.

Nel complesso, nell'attacco – realizzato con un drone – sono state uccise almeno 15 persone, tra cui almeno un membro della squadra dei soccorsi.

Medio Oriente. Gaza: raid Idf su ospedale Nasser, 14 morti inclusi 3 giornalisti

Medio OrienteGaza: raid Idf su ospedale Nasser, 14 morti inclusi 3 giornalisti

