L'agenzia di stampa Reuters ha confermato che tra le vittime del raid odierno dell'Idf sull'ospedale Nasser di Khan Yunis c'è Hossam al-Masri, un suo cameraman a contratto (e non un fotografo come riportato da Al Jazeera), che al momento della sua morte stava riprendendo l'attacco.

«Il video in diretta dell'agenzia Reuters dall'ospedale, girato da Masri, si è improvvisamente interrotto nel momento dell'attacco iniziale, come mostrano le immagini della Reuters», scrive l'agenzia sul suo sito web.

Come riportato in precedenza, dopo un primo attacco – in cui è morto al-Masri – l'Idf ha colpito ancora l'edificio dell'ospedale uccidendo gli altri tre giornalisti.

Nel complesso, nell'attacco – realizzato con un drone – sono state uccise almeno 15 persone, tra cui almeno un membro della squadra dei soccorsi.