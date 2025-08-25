Striscia di GazaLa Reuters: «Un nostro cameraman è morto filmando l'attacco dell'Idf all'ospedale Nasser»
SDA
25.8.2025 - 11:51
L'agenzia di stampa Reuters ha confermato che tra le vittime del raid odierno dell'Idf sull'ospedale Nasser di Khan Yunis c'è Hossam al-Masri, un suo cameraman a contratto (e non un fotografo come riportato da Al Jazeera), che al momento della sua morte stava riprendendo l'attacco.
Keystone-SDA
25.08.2025, 11:51
25.08.2025, 12:19
SDA
«Il video in diretta dell'agenzia Reuters dall'ospedale, girato da Masri, si è improvvisamente interrotto nel momento dell'attacco iniziale, come mostrano le immagini della Reuters», scrive l'agenzia sul suo sito web.
Come riportato in precedenza, dopo un primo attacco – in cui è morto al-Masri – l'Idf ha colpito ancora l'edificio dell'ospedale uccidendo gli altri tre giornalisti.
Nel complesso, nell'attacco – realizzato con un drone – sono state uccise almeno 15 persone, tra cui almeno un membro della squadra dei soccorsi.