Sospesa dall'11 al 21 agosto Riaperta l'intera linea «Direttissima Firenze-Roma»

SDA

22.8.2025 - 10:12

Una Frecciarossa italiana
Una Frecciarossa italiana
Keystone

È ripresa questa mattina, come da programma, la circolazione sull'intera linea «Direttissima Firenze – Roma», sospesa dall'11 al 21 agosto fra Chiusi e Orvieto per lavori di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura.

Keystone-SDA

22.08.2025, 10:12

22.08.2025, 10:14

Lo rende noto Rfi con un comunicato in cui spiega che «la riapertura della Firenze-Roma si aggiunge a quella della linea Av Bologna-Milano, avvenuta lo scorso 18 agosto, e permetterà di tornare gradualmente ai tempi di viaggio solitamente previsti per i collegamenti Alta Velocità».

I lavori, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs), hanno riguardato in particolare la galleria Fabro e il viadotto Paglia, nei pressi di Orvieto. Le attività hanno impegnato quotidianamente oltre 40 tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici, con l'impiego di treni cantiere e numerosi mezzi operativi, si legge nella nota.

«Da oggi e fino al 29 agosto, come prevedono le norme in caso di rinnovo dell'infrastruttura, i treni percorreranno le tratte rinnovate a una velocità inizialmente ridotta, con allungamento dei tempi di percorrenza fino a 15 minuti. La velocità verrà gradualmente innalzata fino a raggiungere quella massima prevista sulla linea a partire dal 30 agosto. Sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie i treni sono stati caricati con le modifiche di percorrenza previste», conclude Rfi.

Israele vieta l'ingresso al sindaco di Barcellona Jaume Colboni

Il partito della comunità serba escluso dalle amministrative in Kosovo

Un giudice ordina la chiusura del famigerato carcere Alligator Alcatraz

