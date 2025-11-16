Medio Oriente«Riad non normalizzerà i rapporti con il governo Netanyahu»
SDA
16.11.2025 - 14:42
L'Arabia Saudita non intende normalizzare i rapporti con Israele finché ci sarà il governo Netanyahu.
Keystone-SDA
16.11.2025, 14:42
16.11.2025, 14:58
SDA
Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz, citando fonti palestinesi in contatto con alti funzionari sauditi secondo cui Riad «condizionerà la normalizzazione a una chiara proposta diplomatica per la creazione di uno stato palestinese».
Qualsiasi governo che includa i ministri di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir «non è un partner per un accordo diplomatico e tanto meno di normalizzazione, alla luce di quanto accade a Gaza e in Cisgiordania».
«Israele non può imporre condizioni diplomatiche a un paese come l'Arabia Saudita», hanno aggiunto le fonti.