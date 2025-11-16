  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente «Riad non normalizzerà i rapporti con il governo Netanyahu»

SDA

16.11.2025 - 14:42

L'Arabia Saudita non vuole parlare con un esecutivo di ultra-destra, argomenta il giornale.
L'Arabia Saudita non vuole parlare con un esecutivo di ultra-destra, argomenta il giornale.
Keystone

L'Arabia Saudita non intende normalizzare i rapporti con Israele finché ci sarà il governo Netanyahu.

Keystone-SDA

16.11.2025, 14:42

16.11.2025, 14:58

Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz, citando fonti palestinesi in contatto con alti funzionari sauditi secondo cui Riad «condizionerà la normalizzazione a una chiara proposta diplomatica per la creazione di uno stato palestinese».

Qualsiasi governo che includa i ministri di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir «non è un partner per un accordo diplomatico e tanto meno di normalizzazione, alla luce di quanto accade a Gaza e in Cisgiordania».

«Israele non può imporre condizioni diplomatiche a un paese come l'Arabia Saudita», hanno aggiunto le fonti.

I più letti

700'000 franchi in poco più di un mese: ecco dov'è uno dei radar più redditizi della Svizzera
Il treno notturno da Zurigo a Vienna arriva con un mega ritardo... due giorni di fila
Debacle svizzera a Levi, Braathen conquista la prima vittoria per il Brasile e scrive la storia dello sci
Scandalo Epstein: «C'è differenza tra una 15enne e una bimba di 5 anni»
L'Euro crolla al minimo storico sul franco, ecco il tasso di cambio

Altre notizie

Nessun progresso. Negoziati in stallo al giro di boa della Cop30

Nessun progressoNegoziati in stallo al giro di boa della Cop30

Medio Oriente. Quasi 4 mila bambini di Gaza attendono l'evacuazione per cure urgenti

Medio OrienteQuasi 4 mila bambini di Gaza attendono l'evacuazione per cure urgenti

Vuole miliardi di risarcimento. «In settimana presento la denuncia»: ecco il riassunto della faida fra Donald Trump e la BBC

Vuole miliardi di risarcimento«In settimana presento la denuncia»: ecco il riassunto della faida fra Donald Trump e la BBC