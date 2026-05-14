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Medio Oriente Riad propone un patto di non aggressione tra la regione e Teheran

SDA

14.5.2026 - 20:00

Riad pensa al dopoguerra.
Riad pensa al dopoguerra.
Keystone

L'Arabia Saudita ha discusso con gli alleati occidentali un possibile patto di non aggressione tra i Paesi del Golfo e l'Iran, per gestire le tensioni nella regione anche in vista di una riduzione della presenza Usa una volta conclusa la guerra contro Teheran.

Keystone-SDA

14.05.2026, 20:00

14.05.2026, 21:38

Lo riporta il Financial Times, citando fonti diplomatiche.

Un funzionario arabo ha inoltre affermato che un patto di non aggressione, sul modello degli Accordi di Helsinki, sarebbe accolto favorevolmente dalla maggior parte degli Stati arabi e musulmani, oltre che dall'Iran, secondo cui la regione dovrebbe essere libera da interferenze occidentali.

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