La miliardaria Truong My Lan è stata condannata a 30 anni di carcere per riciclaggio da un tribunale vietnamita. Keystone

Una magnate immobiliare vietnamita, Truong My Lan, è stata condannata in appello a 30 anni di carcere per riciclaggio di denaro dal 17 miliardi di dollari. Il caso è collegato al più grande scandalo finanziario del Vietnam.

Keystone-SDA SDA

La pena è stata ridotta dal Tribunale di Ho Chi Minh City (sud): in primo grado a Truong My Lan era stato inflitto l'ergastolo.