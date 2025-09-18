«Che spione di m***a»: lo si capisce da quello che Seth Meyers dice di Donald Trump. YouTube/Late Night with Seth Meyers

In passato i repubblicani hanno sempre parlato della famiglia Biden come «corrotta e criminale», senza tuttavia presentare alcuna prova. Oggi il partito sta a guardare mentre Donald Trump, da un anno e mezzo, trascina l'accordo su TikTok e conclude affari loschi con gli Emirati Arabi Uniti. Seth Meyers è indignato.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Il «Late Night with Seth Meyers» esamina la politica economica di Trump.

Da un anno e mezzo il presidente USA ha ricevuto l'ordine di acquistare le azioni statunitensi di TikTok o di bandire il sito.

Il Dipartimento di giustizia rimane passivo finché Trump non avrà trovato l'acquirente giusto.

Seth Meyers chiede: come avrebbero reagito i repubblicani se Joe Biden avesse agito in questo modo?

Gli Emirati Arabi Uniti hanno investito due miliardi di dollari nelle criptovalute di Trump. Poco dopo, Washington ha autorizzato l'esportazione di chip AI a Dubai.

Meyers chiede a Trump: «Smettila di parlare di quella maledetta sala da ballo!». Mostra di più

Prima della sua partenza per la visita di Stato nel Regno Unito, Donald Trump ha affrontato «una folla di giornalisti sul prato della Casa Bianca per la sua consueta maratona di urla vicino all'elicottero e ha raccontato una storia interessante», introduce il protagonista del «Late Night with Seth Meyers».

«Viene nel mio ufficio un uomo, uno dei più grandi uomini d'affari», dice il presidente degli Stati Uniti nel video dal minuto 1:02. «Ve lo dico: dirige la Union Pacific. È una cosa grande? Beh, certo, credo sia la più grande compagnia ferroviaria del mondo. E lui ha iniziato come ferroviere. Guidava un treno, un piccolo vagone bagagli».

E poi ha continuato, confusamente: «Guidava un vagone bagagli e ora dirige l'intera struttura. Cioè, 45 anni fa era su un vagone e ora è arrivato ai vertici. Direi che è un buon punto di partenza».

«Non so di cosa si tratti»: Trump mentre parla del ferroviere il 16 settembre. YouTube/Late Night with Seth Meyers

«Credo - dissente Seth Meyers - che un buon punto di partenza sarebbe invece stato: "Ora vi racconto la storia di un ferroviere". Perché altrimenti stiamo tutti qui a chiederci di cosa diavolo stai parlando, mentre cammini verso l'elicottero nella speranza che le pale ci taglino le orecchie».

«Avvicinamento» di un accordo TikTok

Ma, poi, il capo della Union Pacific ha davvero lavorato su un vagone bagagli? In realtà, quel Jim Vena ha iniziato da adolescente a lavorare in ferrovia, occupandosi della manutenzione dei binari, prima di fare carriera fino ai vertici della compagnia, passando per le mansioni di frenatore, conduttore, macchinista, capotreno e capo servizio.

«Questo ragazzo ha avuto una carriera ferroviaria interessantissima e tutto ciò che Trump ricorda sono le parole "vagone bagagli"», brontola Meyers. In inglese, il termine caboose suona ancora più onomatopeico. «Se c'è una parola divertente da dire, quella rimane impressa al 79enne».

Il late night show si concentra poi sul tema degli affari: l'inquilino della Casa Bianca vuole usare la sua «profonda conoscenza» di TikTok per finalizzare la vendita della piattaforma video con il presidente Xi Jinping, spiega Meyers.

Seth Meyers (a destra) è divertito dal fatto che qualcuno chiamato «TikTok Jack» lavori nel team di Donald Trump. YouTube/Late Night with Seth Meyers

Nel sommario della notizia, dal minuto 4:08 in poi, si dice che è stato raggiunto un «approccio a un accordo» con la Cina. I dettagli non sono ancora noti, ma potrebbero essere chiariti da un vertice bilaterale tra i due presidenti entro il 29 settembre.

E se Joe Biden avesse fatto qualcosa del genere?

«La Camera dei Rappresentanti ha approvato una legge bipartisan per vietare TikTok un anno e mezzo fa. Ma Trump ha praticamente dato istruzioni al suo Dipartimento di giustizia di ignorare la legge rifiutandosi di applicarla, mentre cerca di trovare un altro acquirente», brontola Meyer.

E se Joe Biden avesse fatto qualcosa del genere?, si chiede il 51enne. «Beh, prima di tutto avrebbe impiegato la maggior parte del suo tempo in carica per cercare di capire cosa sia questo TikTok», ironizza Meyers.

E imita la conversazione di un consigliere che deve spiegare all'82enne: «Ok, signore, proviamo di nuovo: lei conosce i lungometraggi, giusto? Ok, lo sono, ma molto più brevi e sul suo cellulare». La risposta di Biden? «La interrompo subito: non funzionerà mai!».

Meyers è Biden: «Non funzionerà mai!». YouTube/Late Night with Seth Meyers

Meyers torna quindi sulla domanda che ha posto in precedenza: «I repubblicani avrebbero dato di matto» se Biden avesse fatto ciò che ha fatto Trump nel caso TikTok. «E hanno passato tutto il suo mandato a chiamarlo boss del crimine senza presentare alcuna prova».

«No, ti sto solo prendendo in giro»

Al contrario del «Late Show», che rinfresca la memoria del pubblico con un supercut a partire dal minuto 5:07, Trump e soci fanno infatti ripetutamente riferimento alla «corrotta famiglia criminale dei Biden».

«Già, la famiglia criminale dei Biden», si lamenta Meyers: «Dove pensate che Joe Biden prenda tutti quei soldi soldi per i biglietti del treno e i suoi Ray-Ban?».

Il lusso di Biden: biglietti Amtrak e occhiali da sole Ray-Ban. YouTube/Late Night with Seth Meyers

Nel caso dell'ex presidente, i repubblicani avrebbero di sicuro esaminato attentamente i potenziali conflitti di interesse finanziari. «Penso che fossero preoccupazioni sincere», ironizza Meyers. In fondo si trattava dell'«inviolabilità delle nostre istituzioni democratiche».

Se un presidente è coinvolto in rapporti d'affari con l'estero attraverso la sua famiglia, ciò potrebbe minare queste istituzioni, si potrebbe pensare: e quindi, di conseguenza, «se un presidente repubblicano avesse rapporti commerciali con l'estero, sarebbero altrettanto allarmati».

Meyers esclama: «No, vi sto solo prendendo in giro. Wow, oh mio Dio, non è stato facile...».

Gli sceicchi degli Emirati investono due miliardi in Trump

Segue una notizia su un'inchiesta del «New York Times», secondo cui la famiglia regnante degli Emirati Arabi Uniti ha investito non meno di due miliardi di dollari nella World Liberty Financial.

Si tratta della società di criptovalute fondata dai figli di Trump e dal suo inviato speciale e immobiliarista Steve Witkoff.

Poco dopo, la Casa Bianca ha autorizzato l'esportazione di processori avanzati di intelligenza artificiale negli Emirati, scrive il NYT. «Ma chi sono io per dire che queste due cose sono collegate?!».

Quid pro quo? La CNN riporta l'inchiesta del «New York Times». YouTube/Late Night with Seth Meyers

E ancora: «È del tutto possibile che Donald Trump Senior abbia negoziato l'accordo per i processori e Donald Trump Junior quello per le criptovalute, e che i due non ne avessero idea finché non è stato il momento di firmare i contratti».

E poi si sono presentati entrambi nello stesso ristorante e hanno detto contemporaneamente: «Donald, cosa ci fai qui?» «Sto concludendo un accordo con gli Emirati». «Ma no, io sto concludendo un accordo con gli Emirati».

E poi entrambi si girano verso la telecamera nello stesso momento e dicono: «Oh cavoli, Donald! L'hai fatto di nuovo!».

«Oh ragazzi, Donald! L'hai fatto di nuovo»: Seth Meyers interpreta il doppio Lottchen. YouTube/Late Night with Seth Meyers

«La migliore sala da ballo del mondo»

«Questo è ovviamente ridicolmente corrotto», riassume Meyers nel suo teatrino. Non c'è da stupirsi che Trump schivi la domanda di un giornalista su quanto abbia guadagnato da quando è in carica, come si può vedere nel filmato dal minuto 8:13. Sono i suoi figli a gestire gli affari, risponde il 79enne.

Late Night USA - Capire l'America blue News 50 Stati, 330 milioni di persone e ancora più opinioni: Come si fa a "capire l'America"? Se si vuole avere una visione d'insieme senza incagliarsi, serve un faro. Le stelle notturne offrono uno dei migliori aiuti alla navigazione: Sono i piloti perfetti, che indicano senza sosta le secche del Paese e della sua gente, e servono al nostro autore Philipp Dahm come bussola comica per lo stato dell'anima americana.

«La maggior parte degli accordi che ho concluso sono stati discussi prima», continua sul prato della Casa Bianca. «E lo faccio da una vita. Ho costruito edifici, proprio come sto facendo qui ora. Vedete quest'area? Questa sarà la migliore sala da ballo del mondo».

E continua: «Hanno voluto una sala da ballo per 150 anni e ora finalmente la avranno, e vi lascerà a bocca aperta».

«Ma smettila di parlare di quella maledetta sala da ballo», urla Meyers a Trump. «A nessuno frega un ca**o. I prezzi stanno salendo alle stelle e intorno a noi la libertà sta scomparendo».

Trump si comporta come un «dandy» del classico film «Le relazioni pericolose»: «Pensi che gli agricoltori dell'Iowa che hanno votato per te si siederanno e diranno: "Beh, i dazi stanno uccidendo la mia attività, ma almeno la Casa Bianca ha finalmente un posto dove tenere balli di lusso"?».

President Trump warns an Australian reporter that he’s hurting Australia because he asked him about his business activity: You are hurting Australia very much right now. They want to get along with me. Your leader is coming to see me soon, I'm going to tell him about you.



[image or embed] — Acyn (@acyn.bsky.social) 16. September 2025 um 16:15

Dal minuto 9:18, Meyers mostra anche il video in cui Trump urla a un giornalista australiano che osa chiedergli del suo comportamento negli affari.

L'inquilino della Casa Bianca si lamenta dicendo che riferirà al primo ministro del tono scortese del giornalista.

«Che spione di m***a», conclude Meyers.