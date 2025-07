Yuliia Svyrydenko KEYSTONE

Rinsaldare i rapporti con l'America di Donald Trump e rilanciare l'economia di un Paese devastato da oltre tre anni di invasione: questi gli obiettivi che si è posto Volodymyr Zelensky mettendo mano al più grande rimpasto di governo dall'inizio della guerra.

I piani del presidente ucraino prevedono un cambio fino al vertice dell'esecutivo, che sarà rappresentato dall'attuale vicepremier Yuliia Svyrydenko. E cambierà anche il rappresentante diplomatico a Washington: il ministro della Difesa Rustem Umerov.

Sulla scelta della 39enne Svyrydenko, che guida il ministero dell'Economia, hanno probabilmente pesato due fattori: è considerata una stretta alleata di Andriy Yermak, il potente capo di gabinetto di Zelensky e vanta forti legami con la squadra di Trump, dopo aver guidato i colloqui insieme al segretario al Tesoro Scott Bessent, che hanno portato all'accordo sui minerali (quanto mai vantaggioso per gli Usa).

Necessità di cambiamenti

A lei verrà affidato il compito di «trasformare il potere esecutivo», traducendo in fatti le necessità di «cambiamenti» invocate da Zelensky: dal nevralgico settore della difesa, per «incrementare la produzione nazionale di armi», all'economia, con uno snellimento sensibile dell'apparato statale che «riduca significativamente le spese non essenziali», ha sottolineato il presidente ucraino dopo i faccia a faccia con la premier incaricata e con il capo del governo uscente Denys Shmyhal, che passerà alla Difesa.

Da Ministro della difesa a ambasciatore negli USA

Per Umerov c'è in ballo un ruolo forse ancora più delicato, quello di ambasciatore negli Stati Uniti: avrà il compito di mantenere saldi i rapporti con un alleato diventato imprevedibile da quando è cambiato l'inquilino della Casa Bianca.

Lo sa bene l'attuale rappresentante a Washington, Oksana Markarova, immortalata con le mani nei capelli durante la sfuriata di Trump e Vance a Zelensky nello Studio Ovale lo scorso febbraio.

Markarova pagherà l'essersi inimicata il partito repubblicano, dopo che a settembre aveva organizzato una visita di Zelensky con alcuni esponenti dei democratici a un deposito di armi nello stato chiave della Pennsylvania durante la campagna del 2024: un'iniziativa condannata dallo speaker della Camera Mike Johnson, che aveva chiesto le sue dimissioni.

La seconda premier donna del Paese

Se Yuliia Svyrydenko avrà l'ok del parlamento diventerà la seconda premier donna nella storia dell'Ucraina, dopo la pasionaria della Rivoluzione Arancione Yulia Tymoshenko.

Zelensky lo scorso anno ha rinviato le elezioni presidenziali e parlamentari a causa della guerra e secondo il suo entourage il rimpasto è lo strumento più efficace per ridare nuova linfa all'azione di governo. Eppure tra le file nell'opposizione crescono i malumori i metodi considerati sempre più autoritari e accentratori.