Spagna Bloccati a causa del dramma, riprendono i trasporti ferroviari in Catalogna dopo due giorni

SDA

23.1.2026 - 09:56

L'operatore Renfe ha annunciato la riattivazione di tutte le linee.
L'operatore Renfe ha annunciato la riattivazione di tutte le linee.
Keystone

Riprende gradualmente in Catalogna il servizio dei treni Rodalies, la rete ferroviaria di trasporto regionale e suburbano che collega Barcellona con l'area metropolitana e le altre principali città.

Keystone-SDA

23.01.2026, 09:56

23.01.2026, 10:18

Dopo 48 ore di interruzione, a causa dell'incidente mortale di martedì a Gelida (Barcellona), costato la vita a un macchinista in prova, e della protesta dei suoi colleghi che ieri si sono astenuti dal lavoro, l'operatore Renfe ha annunciato la riattivazione di tutte le linee, seppure con ritardi e disagi.

Nelle ultime ore, la Generalitat e il personale ferroviario hanno verificato l'intera rete, mentre oggi è previsto un incontro di monitoraggio presso l'assessorato al Territorio.

Alla stazione di Barcellona Sants, nodo centrale del sistema, il servizio è tornato operativo a rilento, con meno passeggeri del normale e una maggiore assistenza ai viaggiatori, disposta dalle autorità regionali in attesa di un pieno ritorno alla normalità.

400'000 passeggeri al giorno. Caos in Catalogna, il servizio ferroviario ancora fermo dopo gli incidenti

400'000 passeggeri al giornoCaos in Catalogna, il servizio ferroviario ancora fermo dopo gli incidenti

