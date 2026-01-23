L'operatore Renfe ha annunciato la riattivazione di tutte le linee. Keystone

Riprende gradualmente in Catalogna il servizio dei treni Rodalies, la rete ferroviaria di trasporto regionale e suburbano che collega Barcellona con l'area metropolitana e le altre principali città.

Dopo 48 ore di interruzione, a causa dell'incidente mortale di martedì a Gelida (Barcellona), costato la vita a un macchinista in prova, e della protesta dei suoi colleghi che ieri si sono astenuti dal lavoro, l'operatore Renfe ha annunciato la riattivazione di tutte le linee, seppure con ritardi e disagi.

Nelle ultime ore, la Generalitat e il personale ferroviario hanno verificato l'intera rete, mentre oggi è previsto un incontro di monitoraggio presso l'assessorato al Territorio.

Alla stazione di Barcellona Sants, nodo centrale del sistema, il servizio è tornato operativo a rilento, con meno passeggeri del normale e una maggiore assistenza ai viaggiatori, disposta dalle autorità regionali in attesa di un pieno ritorno alla normalità.