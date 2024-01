Donald Trump durante il processo Keystone

I danni derivanti dalle cause civili a New York in cui è coinvolto Donald Trump potrebbero ridurre del 15% il suo patrimonio netto.

A riferirlo è Bloomberg sul suo sito, secondo cui il Tycoon potrebbe avere problemi di liquidità a breve, visto che rischia di dover essere condannato a risarcimenti con danni per un totale di oltre 450 milioni di dollari in meno di una settimana.

L'ex presidente statunitense infatti si trova ad affrontare un paio di importanti verdetti legali che rischiano di spazzare via la maggior parte – se non tutto – il denaro che dice di avere a portata di mano, a partire dalla condanna della settimana scorsa per 83,3 milioni di dollari da risarcire alla scrittrice Jean Carroll.

E poi, a breve è attesa la decisione sulla causa per gli asset gonfiati della Trump Organization, per cui potrebbe essere obbligato a sborsare 370 milioni di sanzioni.

In una deposizione dello scorso anno, sottolinea Bloomberg, Trump ha detto di avere liquidità «sostanzialmente superiore» a 400 milioni di dollari, e il Bloomberg Billionaires Index colloca la sua liquidità a circa 600 milioni di dollari.

SDA