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Medio Oriente Riunione a Islamabad sull'Iran: «Sostegno alla mediazione del Pakistan»

SDA

29.3.2026 - 21:30

Il vice primo ministro e ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar (foto d'archivio)
Il vice primo ministro e ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar (foto d'archivio)
Keystone

Si sono concluse in serata a Islamabad le consultazioni tra i ministri degli Esteri di Pakistan, Arabia Saudita, Turchia ed Egitto per discutere «possibili modalità per porre fine in modo rapido e definitivo alla guerra».

Keystone-SDA

29.03.2026, 21:30

29.03.2026, 21:38

L'incontro, convocato dal vice primo ministro e ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar, si è concentrato sull'evoluzione della situazione regionale e su questioni di interesse comune, hanno fatto sapere fonti locali. All'incontro hanno partecipato il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan Al Saud, il turco Hakan Fidan e l'egiziano Badr Abdelatty.

In una dichiarazione videoregistrata, il ministro Dar ha affermato che tutte le parti hanno espresso fiducia nel ruolo di mediazione del Pakistan e che la Cina «sostiene pienamente» l'iniziativa di ospitare a Islamabad i potenziali colloqui tra Stati Uniti e Iran.

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha avuto anche un bilaterale con il ministro degli Esteri saudita ed ha sottolineato l'impegno diplomatico di Islamabad, compresi gli sforzi per allentare le tensioni e incoraggiare il dialogo tra Stati Uniti e Iran. Ed ha inoltre evidenziato l'importanza dell'unità tra i paesi musulmani.

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