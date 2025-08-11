  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra Riunione d'emergenza all'UE prima del vertice tra Trump e Putin

SDA

11.8.2025 - 09:16

I due leader si vedranno a Ferragosto in Alaska.
I due leader si vedranno a Ferragosto in Alaska.
Keystone

L'Ue terrà oggi una riunione d'emergenza, in videoconferenza, dei suoi ministri degli Esteri, in vista dei colloqui previsti per questa settimana tra Donald Trump e Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina, che hanno sollevato timori di un accordo a spese di Kiev.

Keystone-SDA

11.08.2025, 09:16

11.08.2025, 09:28

Gli europei hanno intensificato i contatti e si stanno impegnando a formare un fronte unito a sostegno dell'Ucraina dopo l'annuncio del vertice tra i presidenti degli Stati Uniti e della Russia in Alaska, venerdì.

Allo stato attuale, la presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è prevista, sebbene rimanga «possibile», secondo l'ambasciatore statunitense presso la Nato, Matthew Whitaker.

L'incontro di oggi è stato convocato dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas. Vi parteciperà anche il ministro ucraino Andrii Sybiha.

L'incontro fa seguito a una serie di contatti intessuti nel fine settimana, con un incontro sabato nel Regno Unito tra i consiglieri per la sicurezza nazionale europei e americani alla presenza del vicepresidente statunitense J.D. Vance e numerose conversazioni telefoniche.

Lo stesso capo di Stato ucraino ha tenuto colloqui negli ultimi tre giorni con 13 leader europei, nonché con i presidenti del Kazakistan e dell'Azerbaigian. E poi, Kiev «sta ovviamente lavorando con gli Stati Uniti».

Guerra in Ucraina. Ira di Mosca contro l'UE, accusata di boicottare i tentativi di pace: «Imbecilli e nazisti»

Guerra in UcrainaIra di Mosca contro l'UE, accusata di boicottare i tentativi di pace: «Imbecilli e nazisti»

I più letti

Uomo trovato mummificato in casa, il fratello non l'ha mai detto. Perché?
La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita
Alisha Lehmann lascia la Juve e si trasferisce al Como Women
Ecco come le aziende svizzere reagiscono allo shock dei dazi di Trump
Ira di Mosca contro l'UE, accusata di boicottare i tentativi di pace: «Imbecilli e nazisti»

Altre notizie

USA. Il chatbot di Truth contraddice Trump: «Il voto del 2020 non è stato rubato»

USAIl chatbot di Truth contraddice Trump: «Il voto del 2020 non è stato rubato»

Medio Oriente. Al Jazeera: «Cinque membri del nostro staff uccisi a Gaza»

Medio OrienteAl Jazeera: «Cinque membri del nostro staff uccisi a Gaza»

Medio Oriente. L'Australia riconoscerà lo Stato palestinese a settembre

Medio OrienteL'Australia riconoscerà lo Stato palestinese a settembre