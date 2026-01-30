  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Venezuela Caracas apre ai privati: ecco la rivoluzione petrolifera, suggerita dagli Stati Uniti

SDA

30.1.2026 - 20:13

La presidente ad interim Delcy Rodriguez solleva in trionfo la nuova legge organica sugli idrocarburi. 
La presidente ad interim Delcy Rodriguez solleva in trionfo la nuova legge organica sugli idrocarburi. 
KEYSTONE

Svolta storica in Venezuela: le compagnie private potranno entrare nel settore petrolifero, la più importante industria del Paese. Lo stabilisce la riforma approvata a tempo di record dal parlamento e ratificata definitivamente dalla firma della presidente ad interim, Delcy Rogriguez. Un voto che, non casualmente, è arrivato subito dopo una telefonata tra la stessa Rodriguez e Donald Trump.

Keystone-SDA

30.01.2026, 20:13

Insomma, a meno di un mese dalla cattura di Nicolas Maduro, il nuovo governo, sulla carta tuttora chavista, ha abbattuto uno dei pilastri fondamentali del chavismo stesso, cioè il rigido controllo statale delle proprie immense materie prime, in vigore da oltre 25 anni.

Un cambio radicale della Ley Orgánica de Hidrocarburos (legge organica sugli idrocarburi) nemmeno lontanamente immaginabile appena un mese fa. Una netta inversione a U frutto di quella che, al di là della retorica dei discorsi ufficiali, è la nuova e strettissima collaborazione tra il governo ad interim venezuelano e Washington.

La riforma nel concreto

Le nuove regole riducono in modo significativo il ruolo dello Stato nella gestione dei giacimenti, elimina l'obbligo per la compagnia pubblica Pdvsa di detenere una quota di maggioranza e consente alle imprese private di operare i campi petroliferi in autonomia e di commercializzare direttamente il greggio. Lo Stato mantiene la proprietà delle risorse, ma apre ampi spazi ai contratti di partecipazione produttiva.

Sul piano fiscale, la riforma introduce ampie agevolazioni per gli investitori, tra cui esenzioni dall'imposta sul reddito, dall'Iva, dai dazi doganali e dai tributi locali, oltre a un'imposta integrata sugli idrocarburi fino al 15% dei ricavi lordi, modulabile dall'esecutivo progetto per progetto. È inoltre previsto il ricorso all'arbitrato internazionale per la risoluzione delle controversie, una richiesta chiave degli investitori esteri e dell'amministrazione Trump in nome della «sicurezza giuridica».

Insomma, una normativa che sembra essere stata scritta sotto dettatura degli States. La presidente, in passato chiamata «la tigre del petrolio», ha però presentato questo cambiamento in diretta tv usando toni trionfalistici, definendo questo passaggio come un «salto storico» ed aggiungendo che «il Venezuela sta compiendo passi importanti» per rilanciare un'industria strategica in profonda crisi, colpita dal crollo della produzione, dalle sanzioni internazionali e dalla carenza di capitali.

Machado riappare sulla rete privata

Una svolta che si inserisce in questa delicatissima transizione politica del dopo Maduro, gestita dalla stessa classe dirigente che comandava a fianco con l'ex presidente ora in carcere negli Usa.

Una fase in cui gesti di apertura si alternano ad altri di segno opposto, come testimonia quanto accaduto giovedì nella tv venezuelana: la prima rete privata, la Venevision, considerata vicina al regime, ha mandato in onda nel tg un breve servizio con le parole di Corina Machado dopo il suo incontro con Marco Rubio a Washington. Il premio Nobel non veniva citata da questo canale dal 2018. Poche ore dopo la dura reazione di Diosdado Cabello, la figura numero due del chavismo: «Ascoltami, Venevisión – ha detto alla tv pubblica – senza clamore mediatico la tua immagine svanisce, senza titoli semplicemente scompare».

I più letti

Corinne Suter: «Non ho mai trovato la pista di Crans-Montana in condizioni così buone»
«Cuori 3» anticipazioni: quando l'amore entra in corsia
A nove giorni dalla discesa olimpica, il sogno di Lindsey Vonn rischia di andare in frantumi
L'Ice resta a Minneapolis, mentre Trump attacca la stampa: arrestato l'ex anchor di CNN Don Lemon
La situazione negli USA può davvero essere paragonata ai primi giorni della Germania nazista?

Sul Venezuela

Venezuela. Machado annuncia il rientro in Patria, ma resta l'incognita sicurezza: «Devo essere lì»

VenezuelaMachado annuncia il rientro in Patria, ma resta l'incognita sicurezza: «Devo essere lì»

Inizio d'anno turbolento. Venezuela, Iran, Ucraina e Groenlandia: ecco come Trump aiuta Putin a uscire dai guai

Inizio d'anno turbolentoVenezuela, Iran, Ucraina e Groenlandia: ecco come Trump aiuta Putin a uscire dai guai

Venezuela. La presidente incaricata Rodríguez accusa: «È vergognoso ringraziare gli Stati Uniti»

VenezuelaLa presidente incaricata Rodríguez accusa: «È vergognoso ringraziare gli Stati Uniti»

Altre notizie

Stati Uniti. Altri tre milioni di Epstein file, spunta il caso della malattia di Gates. Ecco di che si tratta

Stati UnitiAltri tre milioni di Epstein file, spunta il caso della malattia di Gates. Ecco di che si tratta

L'ICE nel mirino. La situazione negli USA può davvero essere paragonata ai primi giorni della Germania nazista?

L'ICE nel mirinoLa situazione negli USA può davvero essere paragonata ai primi giorni della Germania nazista?

Stati Uniti. Ecco chi è Kevin Warsh e perché Trump lo ha scelto come  presidente della Fed

Stati UnitiEcco chi è Kevin Warsh e perché Trump lo ha scelto come  presidente della Fed