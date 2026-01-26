La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez Keystone

La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha tracciato la rotta per il futuro energetico del Paese: trasformare le immense riserve nazionali in una capacità produttiva concreta, diventando una «vera potenza» del settore.

Parlando ai lavoratori della raffineria di Puerto La Cruz, la leader ha esortato a «non avere paura» di un'agenda energetica condivisa con gli Stati Uniti o con altre nazioni, segnando un'apertura pragmatica verso gli investimenti esteri. L'obiettivo, ha aggiunto, è integrare i modelli di successo della «legge antiblocco» – approvata nel 2020 per aggirare le sanzioni economiche imposte da diversi Paesi – nella riforma della Legge Organica sugli Idrocarburi, attualmente in discussione in Parlamento.

Rodríguez ha citato come esempio un giacimento che, grazie ai contratti di partecipazione produttiva, ha quintuplicato l'output in un anno, passando da 23'000 a 110'000 barili giornalieri.

La presidente incaricata del Venezuela ha inoltre difeso la necessità di un dialogo interno per risolvere le crisi del Paese, respingendo categoricamente qualsiasi ingerenza straniera.

Durante l'incontro con i lavoratori petroliferi a Puerto La Cruz, Rodríguez ha ancora dichiarato: «Basta con gli ordini di Washington sui politici in Venezuela, sia la politica venezuelana a risolvere le nostre divergenze». La leader ha sottolineato l'importanza di aprire spazi alla «divergenza democratica», purché basata sul rispetto, isolando invece chi cerca il male della nazione.

La presa di posizione segue la proposta lanciata venerdì scorso per un «vero dialogo» che includa tutte le forze politiche, sia alleate che di opposizione. Il compito di guidare questo processo è stato affidato al fratello Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, con l'obiettivo di ottenere risultati concreti e liberi da direttive provenienti da Washington, Bogotà o Madrid.

Intanto, il numero di prigionieri politici rilasciati domenica in Venezuela è salito a 104, ha annunciato l'ong Foro Penal dopo ulteriori conferme in serata.

«Abbiamo verificato 104 rilasci di prigionieri politici in Venezuela oggi. Stiamo continuando a verificare altri rilasci», ha scritto il direttore dell'organizzazione Alfredo Romero su X, dopo aver inizialmente segnalato almeno 80 rilasci.