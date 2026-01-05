La presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez Keystone

Nel suo primo messaggio da presidente ad interim del Venezuela dopo la cattura di Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez si è rivolta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump invitandolo a «lavorare insieme» e invocando un rapporto rispettoso tra i due Paesi.

Keystone-SDA SDA

«Che questo rapporto sia caratterizzato da pace e dialogo, non guerra», ha lanciato Rodríguez come appello dopo aver presieduto la sua prima riunione di gabinetto.

«Presidente Donald Trump – ha affermato Rodríguez nel suo messaggio, trasmesso sul suo canale Telegram ufficiale – il nostro popolo e la nostra regione meritano pace e dialogo, non guerra. Questa è sempre stata la posizione del presidente Nicolás Maduro, ed è la posizione di tutto il Venezuela in questo momento».

«Il nostro Paese aspira a vivere senza minacce esterne, in un clima di rispetto e cooperazione internazionale – ha detto ancora – Crediamo che la pace globale si costruisca garantendo innanzitutto la pace di ogni nazione. Invitiamo il governo degli Stati Uniti a lavorare insieme su un programma di cooperazione, orientato allo sviluppo condiviso, nel quadro del diritto internazionale, e a rafforzare una duratura convivenza comunitaria», ha dichiarato la presidente ad interim.