La Fondazione Roger Federer raggiungerà presto la soglia dei 2,5 milioni di bambini aiutati. (Foto simbolica) Keystone

La stella del tennis elvetico, Roger Federer, ha tenuto un discorso presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unioni (Onu): il campione renano ha esortato a investire maggiormente nella formazione dei bambini.

«Se non facciamo le cose per bene fin dall'inizio in termini di istruzione e apprendimento precoce, abbiamo poche possibilità di recuperare», ha detto Federer in occasione di un evento a margine del vertice di ieri a New York, dove ha rappresentato la sua fondazione.

Egli si è soffermato soprattutto su un punto degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che prevede che a ogni bambino venga offerto almeno un anno completo di scuola materna. «Siamo a metà strada e sappiamo già che non raggiungeremo l'obiettivo perché mancano i fondi», ha dichiarato la leggenda del tennis.

Tutti gli attori coinvolti, ossia genitori, insegnanti, comunità, leader tradizionali e commerciali, politici e governi, devono collaborare per garantire un'educazione precoce di qualità. In quanto padre di famiglia, il tennista basilese sa quanto siano importanti i primi anni di vita di un bambino: ogni contatto conta. «Sono qui per invitare all'azione!», ha poi chiosato.

Da quando è stata fondata 20 anni fa, la Fondazione Roger Federer ha investito circa 77,5 milioni di franchi in progetti educativi in 13'000 scuole e asili e presto raggiungerà la soglia dei 2,5 milioni di bambini aiutati.

jc, ats