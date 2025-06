Ilie Bolojan Keystone

Il presidente della Romania Nicusor Dan ha annunciato la nomina del leader liberale e filoeuropeo Ilie Bolojan a primo ministro dopo diverse settimane di negoziati, un annuncio che pone fine a un periodo politico turbolento nel Paese.

Il leader 56enne dovrà risanare le finanze in difficoltà e riconciliare un Paese profondamente diviso.

Annunciando la nomina a premier di Ilie Bolojan, il presidente Dan ha detto che è nell'interesse della Romania che il nuovo governo goda di un'ampia maggioranza parlamentare, e che le forze politiche diano prova di responsabilità e collaborazione. «Per questo dobbiamo lavorare insieme, e dobbiamo correggere il deficit di bilancio», ha affermato Dan, sottolineando come Ilie Bolojan sia «la persona migliore per attuare i cambiamenti e le riforme necessarie nell'apparato statale della Romania». Una persona, ha aggiunto, che ha mostrato di sapere come ridurre le spese. «E' la persona più adatta e avrà in me un partner».

Bolojan da parte sua, ringraziando per la fiducia, si è detto consapevole della grande responsabilità di tale incarico a causa della difficile situazione in cui si trova la Romania. «Già da questo pomeriggio proseguirò i colloqui con le forze politiche per la formazione di una maggioranza e la finalizzazione di un programma di governo. So che non sarà facile ma sono convinto che insieme al presidente del Paese, insieme ai partiti e ai nostri partner, ai nostri cittadini potremo superare questa difficile situazione e riportare la Romania sulla buona strada», ha detto il premier incaricato, leader del Partito liberale (Pnl) e finora alla guida del Senato.

Bolojan presenterà la sua squadra di governo e il documento programmatico al parlamento per il voto di fiducia. Il suo obiettivo è creare una maggioranza con i quattro partiti riformisti e filoeuropeisti, che fanno argine all'espandersi delle forze dell'ultradestra sovranista e nazionalista, che possono contare su un terzo circa dei seggi in parlamento.

Nicusor Dan è stato eletto presidente sconfiggendo nel ballottaggio del mese scorso George Simion, leader del partito di estrema destra Aur.