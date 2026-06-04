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Ecco la sua posizione Eugen Tomac nominato primo ministro in Romania

SDA

4.6.2026 - 18:04

Il premier designato Eugen Tomac, 44 anni, proporrà un governo tecnico.
Il premier designato Eugen Tomac, 44 anni, proporrà un governo tecnico.
Keystone

Il presidente rumeno Nicușor Dan ha nominato primo ministro Eugen Tomac – leader del Partito del movimento popolare (PMP) ed eurodeputato - un mese dopo la destituzione del liberale Ilie Bolojan, sfiduciato dai suoi ex alleati socialdemocratici e di estrema destra.

Keystone-SDA

04.06.2026, 18:04

04.06.2026, 18:08

«Dato che i partiti non riescono a raggiungere un accordo, l'unica soluzione possibile è nominare un primo ministro indipendente dai partiti rappresentati in parlamento – spiega Dan – capace di guidare la Romania nella direzione desiderata dal popolo rumeno».

Il presidente rumeno ha poi aggiunto che «ciò significa una posizione filo-occidentale» e «il mantenimento della stabilità finanziaria».

Tomac proporrà un «governo tecnico, non politico», ha aggiunto Dan.

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