Bilancio Reporter senza frontiere Nel 2025 uccisi 67 giornalisti nel mondo, quasi la metà a Gaza

SDA

9.12.2025 - 07:42

Stando al bilancio annuale pubblicato da Reporter Senza Frontiere, il numero delle vittime è torna a crescere. (Foto simbolica)
Stando al bilancio annuale pubblicato da Reporter Senza Frontiere, il numero delle vittime è torna a crescere. (Foto simbolica)
Keystone

Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo in un anno, di cui quasi la metà nella Striscia di Gaza «sotto il fuoco delle forze israeliane». Lo rende noto Reporter senza frontiere nel suo bilancio annuale pubblicato oggi.

Keystone-SDA

09.12.2025, 07:42

09.12.2025, 07:46

«Il numero dei giornalisti uccisi (dal primo dicembre 2024 al primo dicembre 2025) è tornato a crescere, a causa delle pratiche criminali delle forze armate regolari e non e della criminalità organizzata», spiega l'organizzazione non governativa che promuove e difende la libertà di informazione e la libertà di stampa.

«I giornalisti non muoiono, vengono uccisi», sottolinea l'associazione.

