Il suo discorso è stato accolto da una standing ovation. Keystone

«Siamo parte di un'unica civiltà, la civiltà occidentale. Siamo connessi. Vogliamo che l'Europa sia forte. Crediamo che l'Europa debba sopravvivere». Lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Keystone-SDA SDA

Il trionfo del dopoguerra ha portato a una «pericolosa illusione». Ne è convinto Rubio che lo ha sottolineato aprendo il suo intervento a Monaco, affermando che «l'euforia di questo trionfo ci ha portato alla pericolosa illusione di essere entrati nella ‹fine della storia› e che ogni nazione fosse una democrazia liberale, che i legami formati dal commercio e solo dal commercio avrebbero sostituito la nazionalità, che l'ordine globale basato sulle regole, un termine abusato, avrebbe sostituito l'interesse nazionale e che saremmo vissuti in un mondo senza confini, dove tutti sarebbero diventati cittadini del mondo».

«Questa era un'idea folle che ignorava sia la natura umana», ha detto, «Abbiamo commesso questi errori insieme e ora, insieme, abbiamo il dovere nei confronti del nostro popolo di affrontare la realtà e andare avanti», ha aggiunto.

«Sotto la presidenza Trump, gli Stati Uniti d'America assumeranno ancora una volta il compito del rinnovamento e della ricostruzione, guidati dalla visione di un futuro orgoglioso, sovrano e vitale quanto il passato della nostra civiltà. E mentre siamo pronti, se necessario, a farlo da soli, è nostra preferenza e speranza farlo insieme a voi, nostri amici qui in Europa. Gli Stati Uniti e l'Europa, ci apparteniamo».

«Non vogliamo che i nostri alleati siano deboli»

«Non vogliamo che i nostri alleati siano deboli, perché questo ci renderebbe ancora più deboli. Vogliamo alleati che sappiano difendersi, in modo che nessun avversario sia mai tentato di mettere alla prova la nostra forza collettiva.», lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio nel suo intervento alla Conferenza di Monaco, «noi in America non abbiamo alcun interesse a essere custodi educati e ordinati del declino controllato dell'Occidente».

Gli Stati Uniti «non cercano di dividere, ma di rivitalizzare una antica amicizia. Non vogliamo che gli alleati razionalizzino lo status quo in crisi, piuttosto che fare i conti con ciò che è necessario per risolverlo». Washington piuttosto cerca «un'alleanza rinvigorita che riconosca che ciò che ha afflitto le nostre società non è solo un insieme di cattive politiche, ma un malessere di disperazione e autocompiacimento».

«Non dobbiamo abbandonare il sistema di cooperazione internazionale che abbiamo creato, né smantellare le istituzioni globali del vecchio ordine che insieme abbiamo costruito. Ma queste devono essere riformate. Devono essere ricostruite. Ad esempio, le Nazioni Unite hanno ancora un enorme potenziale per essere uno strumento per il bene del mondo, ma non possiamo ignorare che oggi, sulle questioni più urgenti che ci troviamo ad affrontare, non hanno risposte e non hanno svolto praticamente alcun ruolo» ha sottolineato Rubio.

Riformare l'ONU

Le Nazioni Unite «non sono riuscite a risolvere la guerra a Gaza. Al contrario, è stata la leadership americana a liberare i prigionieri dai barbari e a instaurare una fragile tregua. Non hanno risolto la guerra in Ucraina, ci sono voluti la leadership americana e la partnership con molti dei Paesi qui presenti oggi solo per portare le due parti al tavolo delle trattative alla ricerca di una pace ancora sfuggente. Sono state impotenti nel limitare il programma nucleare dei religiosi sciiti radicali a Teheran. Ciò ha richiesto 14 bombe sganciate con precisione dai bombardieri americani B-2. E non sono state in grado di affrontare la minaccia alla nostra sicurezza rappresentata dal dittatore anarco-terrorista in Venezuela. Invece, ci sono volute le forze speciali americane per consegnare questo fuggitivo alla giustizia. In un mondo perfetto, tutti questi problemi e altri ancora sarebbero risolti dalla diplomazia e da risoluzioni forti. Ma non viviamo in un mondo perfetto», ha elencato.

La fine dell'era transatlantica tuttavia «non è né il nostro obiettivo né il nostro desiderio». Lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio nel suo intervento alla Conferenza di Monaco. «In un'epoca di titoli che annunciano la fine dell'era transatlantica, sia chiaro a tutti che questo non è né il nostro obiettivo né il nostro desiderio, perché per noi americani la nostra casa può essere nell'emisfero occidentale, ma saremo sempre figli dell'Europa».

«Abbiamo sanguinato e siamo morti fianco a fianco», ha concluso, sottolineando che gli Stati Uniti stanno «tracciando la strada per un nuovo secolo di prosperità» e vogliono farlo con l'Europa.