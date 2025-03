Washington accusa il Sudafrica di confiscare le terre ai contadini bianchi. Keystone

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che l'ambasciatore del Sudafrica negli Stati Uniti non è più il benvenuto negli Usa. «Non abbiamo nulla da discutere con lui e quindi è considerato persona non grata», ha affermato in un post su X.

Keystone-SDA SDA

Ebrahim Rasoom, ha scritto Rubio su X, «alimenta le tensioni razziali, odia gli Stati Uniti e odia il presidente» Donald Trump.

Nelle scorse settimane Trump ha attaccato più volte Pretoria, accusando di confiscare le terre ai contadini bianchi e offrendo loro un «rapido percorso verso la cittadinanza Usa». Il Sudafrica è il paese di origine di Elon Musk.

«Deplorevole». Il Sudafrica bolla così la decisione degli Stati Uniti.

«La presidenza ha preso atto dell'espulsione deplorevole dell'ambasciatore del Sudafrica negli Stati Uniti, Ebrahim Rasool – si legge in una dichiarazione diffusa via X – Il Sudafrica resta impegnato a costruire rapporti reciprocamente vantaggiosi con gli Stati Uniti».