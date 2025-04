Il segretario di Stato americano Marco Rubio. Keystone

Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, è atteso oggi, giovedì, a Parigi per una serie di discussioni, in particolare, sul conflitto in Ucraina.

Keystone-SDA SDA

Si tratta della prima visita ufficiale del capo della diplomazia americana in Francia, in un periodo di forti attriti tra Stati Uniti ed Europa, mentre la premier italiana, Giorgia Meloni, verrà ricevuta in giornata a Washington dal presidente Donald Trump.

Rubio, che verrà accompagnato dall'emissario speciale di Trump per l'Ucraina e il Medio Oriente, Steve Witkoff, deve incontrare il presidente francese Emmanuel Macron, nonché il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot.

Presente oggi a Parigi anche il capo dell'amministrazione presidenziale ucraina, Andriy Yermak, accompagnato da due ministri (quello degli Esteri Andriy Sybiha e quello della Difesa Rustem Umerov), con la prospettiva di incontrare «rappresentanti» americani ed europei. Quella odierna è la terza missione in Europa di Rubio dal suo insediamento, dopo la conferenza sulla sicurezza di Monaco a metà febbraio e della Nato a marzo.