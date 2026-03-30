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Guerra in Medio Oriente Rubio: «Ci sono fratture all'interno della leadership iraniana»

SDA

30.3.2026 - 15:36

Secondo il segretario di Stato americano, il presidente degli USA Donald Trump "privilegia la diplomazia". (Foto archivio)
Secondo il segretario di Stato americano, il presidente degli USA Donald Trump "privilegia la diplomazia". (Foto archivio)
Keystone

Per il segretario di Stato americano, Marco Rubio, all'interno della leadership iraniana potrebbero esserci delle «fratture». Motivo per cui gli Stati Uniti non intendono rivelare con chi stanno portando avanti i colloqui.

Keystone-SDA

30.03.2026, 15:36

30.03.2026, 15:39

«Se ora vi fossero nuove figure al comando, portatrici di una visione del futuro più ragionevole, questa sarebbe un'ottima notizia per noi, per loro e per il mondo intero», ha detto in un'intervista con Abc news. «Tuttavia, dobbiamo anche prepararci alla possibilità o forse persino alla probabilità che non sia così». In Iran, ha aggiunto Rubio, «ci sono persone che, in privato, stanno dicendo le cose giuste».

«Ma dobbiamo vedere se saranno effettivamente queste persone ad assumere il comando, dobbiamo verificare se siano loro ad avere il potere di mantenere le promesse. Speriamo vivamente che sia così», ha spiegato il segretario di Stato americano. Quanto alle dichiarazioni di Donald Trump sull'Iran, a volte contrastanti, Rubio ha sostenuto che le parole del presidente indicano come egli «privilegi la diplomazia», nonostante le minacce di ritorsioni avanzate nel caso in cui i colloqui dovessero fallire.

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