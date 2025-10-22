Il segretario di Stato americano Marco Rubio Keystone

Il segretario di Stato americano Marco Rubio arriverà domani in Israele: lo ha annunciato una portavoce del governo israeliano, annunciando la terza visita di un alto funzionario di Washington questa settimana.

Keystone-SDA SDA

Mentre il vicepresidente JD Vance e l'inviato speciale Steve Witkoff sono già nel paese per promuovere il piano per porre fine alla guerra a Gaza, Shosh Bedrosian ha detto ai giornalisti che Rubio incontrerà venerdì il primo ministro Benjamin Netanyahu.