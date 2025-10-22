Medio OrienteIl segretario di Stato USA Rubio domani sarà in Israele, mentre venerdì vedrà Netanyahu
22.10.2025 - 15:57
Il segretario di Stato americano Marco Rubio arriverà domani in Israele: lo ha annunciato una portavoce del governo israeliano, annunciando la terza visita di un alto funzionario di Washington questa settimana.
Mentre il vicepresidente JD Vance e l'inviato speciale Steve Witkoff sono già nel paese per promuovere il piano per porre fine alla guerra a Gaza, Shosh Bedrosian ha detto ai giornalisti che Rubio incontrerà venerdì il primo ministro Benjamin Netanyahu.