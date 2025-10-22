  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Il segretario di Stato USA Rubio domani sarà in Israele, mentre venerdì vedrà Netanyahu

SDA

22.10.2025 - 15:57

Il segretario di Stato americano Marco Rubio
Il segretario di Stato americano Marco Rubio
Keystone

Il segretario di Stato americano Marco Rubio arriverà domani in Israele: lo ha annunciato una portavoce del governo israeliano, annunciando la terza visita di un alto funzionario di Washington questa settimana.

Keystone-SDA

22.10.2025, 15:57

22.10.2025, 16:04

Mentre il vicepresidente JD Vance e l'inviato speciale Steve Witkoff sono già nel paese per promuovere il piano per porre fine alla guerra a Gaza, Shosh Bedrosian ha detto ai giornalisti che Rubio incontrerà venerdì il primo ministro Benjamin Netanyahu.

I più letti

Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Trump ha in programma di partecipare al WEF di Davos... ma non ha nemmeno ricevuto l'invito
Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
È uscito il libro di Virginia Giuffre: ecco alcuni dettagli scioccanti sul principe Andrea

Altre notizie

Conflitti. La Svezia è pronta a vendere 150 caccia Gripen all'Ucraina

ConflittiLa Svezia è pronta a vendere 150 caccia Gripen all'Ucraina

Medio Oriente. Vance: «Abbiamo un compito arduo: disarmare Hamas e ricostruire Gaza»

Medio OrienteVance: «Abbiamo un compito arduo: disarmare Hamas e ricostruire Gaza»

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Un buon compromesso congelare il conflitto sulla linea del fronte»

Guerra in UcrainaZelensky: «Un buon compromesso congelare il conflitto sulla linea del fronte»