Stati Uniti Rubio: «Il governo cubano è un grosso problema»

SDA

4.1.2026 - 17:45

Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio
Keystone

«Il governo cubano è un grosso problema. Penso che siano in grossi guai». Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio rispondendo a chi gli chiedeva se dopo il Venezuela c'è Cuba nel mirino degli Stati Uniti.

Keystone-SDA

04.01.2026, 17:45

«Non parlo di quali saranno i nostri prossimi passi e quali saranno le nostre politiche su questo. Ma non penso che sia un mistero il fatto che non siamo dei grandi fan del regime cubano», ha spiegato Rubio.

Le sue parole fanno eco agli avvertimenti lanciati da Donald Trump alla Colombia («il presidente farebbe bene a guardarsi il didietro»), al Messico («il paese è guidato dai cartelli, non» dalla presidente) e a Cuba («è qualcosa di cui parleremo. È un paese che sta fallendo»).

