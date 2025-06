Pechino ha reagito con sdegno alle parole di Rubio. Keystone

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha invitato a non dimenticare i fatti di Piazza Tienanmen, quando le manifestazioni di migliaia di persone a Pechino furono brutalmente represse dai militari. Parole duramente criticate dalla Cina, che le definisce un «attacco».

Keystone-SDA SDA

«Il Partito comunista cinese cerca in modo attivo di censurare i fatti, ma il mondo non dimenticherà mai.

Oggi noi commemoriamo il coraggio del popolo cinese ucciso mentre cercava di esercitare le proprie libertà fondamentali, così come di coloro che continuano a subire persecuzioni mentre cercano di ottenere giustizia per gli eventi del 4 giugno 1989», ha rilevato Rubio in una nota, nel 36esimo anniversario delle tragiche vicende.

«Il loro coraggio di fronte a un pericolo ineluttabile ci ricorda che i principi di libertà, democrazia e autogoverno non sono solo principi americani. Sono principi umani che il Partito comunista cinese non può cancellare», ha concluso Rubio.

«Le affermazioni errate degli Stati Uniti distorcono malevolmente i fatti storici, attaccano deliberatamente il sistema politico e il percorso di sviluppo della Cina e interferiscono seriamente negli affari interni del nostro Paese», ha replicato il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino Lin Jian.

«La parte cinese è profondamente scontenta di ciò e vi si oppone fermamente. Abbiamo presentato una solenne protesta alla parte statunitense», ha aggiunto.