Sanzioni più dure alla Russia sono un'opzione disponibile. Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio a Kuala Lumpur, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

«Abbiamo bisogno di una roadmap» su come poter mettere fine alla guerra in Ucraina, ha detto Rubio, assicurando che gli Stati Uniti si impegnano con tutte le parti in causa per quanto riguarda l'Ucraina e la Russia, riferiscono i media americani.

Rubio – sempre secondo le stesse fonti – ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è deluso dal fatto che non c'è stata maggiore flessibilità da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Il ministero degli esteri di Mosca – in una nota – ha affermato che nel loro incontro di oggi a Kuala Lumpur, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il segretario di Stato Usa Marco Rubio hanno avuto un «concreto e franco scambio di opinioni sull'Ucraina, la situazione in Iran e Siria, così come su una serie di altri problemi internazionali».

Il ministero degli Esteri russo ha affermato che nel colloquio odierno a Kuala Lumpur, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno «confermato» tra l'altro l'impegno reciproco a «ripristinare la cooperazione economica ed umanitaria russo-americana e i contatti senza ostacoli tra le società dei due Paesi, che potrebbero essere facilitati, in particolare, dalla ripresa dei collegamenti aerei diretti».

Le due parti, aggiunge in una nota il ministero russo,"continueranno il dialogo costruttivo e reciprocamente rispettoso su un crescente numero di questioni di mutuo interesse».