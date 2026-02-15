  1. Clienti privati
USA Rubio visita gli alleati di Trump in Slovacchia e Ungheria

SDA

15.2.2026 - 11:30

Marco Rubio al suo arrivo a Bratislava.
Marco Rubio al suo arrivo a Bratislava.
Keystone

Il segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato in Slovacchia, proseguendo il suo tour europeo con visite nei paesi guidati dagli alleati di destra del presidente Donald Trump. Un viaggio che prevede anche una successiva tappa in Ungheria.

Keystone-SDA

15.02.2026, 11:30

15.02.2026, 11:37

Queste visite arrivano all'indomani del discorso del ministro degli esteri statunitense alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza (msc) con cui Rubio ha invitato gli europei a difendere la «civiltà occidentale», esortandoli a sostenere la visione del presidente statunitense di un «rinnovamento» dell'ordine mondiale.

Durante la visita di diverse ore a Bratislava, Rubio incontrerà il primo ministro slovacco Robert Fico, un leader nazionalista che si è posizionato come alleato di Trump. Durante una recente visita alla tenuta di Trump a Mar-a-Lago, in Florida, Fico avrebbe espresso preoccupazione per lo stato mentale del presidente statunitense, secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense Politico, citando diplomatici europei anonimi.

Sia Washington che Bratislava hanno smentito con veemenza. Il leader slovacco ha dichiarato, dopo l'incontro a Mar-a-Lago, che lui e Trump avevano avuto discussioni «estremamente importanti» sull'energia nucleare.

Incontro con Orbán lunedì

Il segretario di Stato americano si recherà poi a Budapest domani per incontrare, tra gli altri, il primo ministro Viktor Orbán. Trump non fa mistero del suo sostegno al leader nazionalista ungherese di destra, che descrive come un «uomo forte e potente», in vista delle elezioni parlamentari previste per il 12 aprile.

Orbán si trova ad affrontare la sfida più dura da quando è tornato in carica nel 2010, poiché il suo partito Fidesz è in svantaggio rispetto al partito Tisza del leader dell'opposizione Peter Magyar nei sondaggi prima delle elezioni.

