  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra Rubio: «Vogliamo creare la strada per un'Ucraina sovrana»

SDA

30.11.2025 - 16:52

Da sinistra l'inviato speciale Steve Witkoff, il segretario di Stato Marco Rubio e Jared Kushner prima dell'inizio dei colloqui con la delegazione ucraina a Miami, in Florida.
Da sinistra l'inviato speciale Steve Witkoff, il segretario di Stato Marco Rubio e Jared Kushner prima dell'inizio dei colloqui con la delegazione ucraina a Miami, in Florida.
Keystone

I colloqui di oggi puntano a «porre fine a una guerra e creare un meccanismo che consenta all'Ucraina di essere indipendente e sovrana, di non avere mai più un altro conflitto e di creare un'enorme prosperità per il suo popolo».

Keystone-SDA

30.11.2025, 16:52

30.11.2025, 16:59

Lo ha detto Marco Rubio all'inizio dei colloqui a Miami. Il segretario di Stato è seduto accanto a Witkoff e Kushner. Dall'altro lato del tavolo ci sono i funzionari ucraini, guidati da Rustem Umerov.

Il capo del consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell'Ucraina, Rustem Umerov, ha da parte sua dichiarato di attendere con ansia un incontro «produttivo» con la delegazione Usa.

In un post su X, ha aggiunto di essere «in costante contatto» con Volodymyr Zelensky e di avere «direttive e priorità chiare: salvaguardare gli interessi ucraini, garantire un dialogo sostanziale e procedere sulla base dei progressi compiuti a Ginevra».

I più letti

Sonora bocciatura per l'Iniziativa per il futuro: i «no» sono stati il 78,3%
Paula Hitler: «Devo parlare bene di lui, dopotutto è mio fratello»
Pirata della strada finisce con l'auto contro una casa, il suo passeggero perde la vita

La guerra in Ucraina

Guerra. Umerov è il nuovo capo della delegazione ucraina nei negoziati in USA

GuerraUmerov è il nuovo capo della delegazione ucraina nei negoziati in USA

Ucraina. Scandalo corruzione: si dimette Yermak, il braccio destro di Zelensky

UcrainaScandalo corruzione: si dimette Yermak, il braccio destro di Zelensky

«Operation Plan Germany». Berlino si prepara a un possibile, quanto catastrofico, scontro militare con la Russia

«Operation Plan Germany»Berlino si prepara a un possibile, quanto catastrofico, scontro militare con la Russia

Altre notizie

Viaggio in Medio Oriente. Il Papa invoca la pace: «Israele non vuole due Stati ma è l'unica soluzione»

Viaggio in Medio OrienteIl Papa invoca la pace: «Israele non vuole due Stati ma è l'unica soluzione»

Medio Oriente. Netanyahu chiede la grazia «per poter servire Israele»

Medio OrienteNetanyahu chiede la grazia «per poter servire Israele»

Guerra. Fra Usa e Ucraina «colloqui tosti, ma costruttivi» : ecco come procedono i negoziati

GuerraFra Usa e Ucraina «colloqui tosti, ma costruttivi» : ecco come procedono i negoziati