L'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani (foto d'archivio). KEYSTONE

Sono ore difficili per Rudy Giuliani. L'ex sindaco di New York, divenuto megafono dei MAGA e caduto in disgrazia per il suo ruolo nel tentativo di ribaltare il risultato delle elezioni perse da Donald Trump nel 2020, è stato ricoverato nel weekend per una polmonite e rimane in condizioni critiche ma stabili.

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«È tenuto sotto osservazione a scopo precauzionale», ha spiegato in una nota il suo portavoce Ted Goodman ricordando che l'81enne combatte con una patologia respiratoria da quasi 25 anni, quando gli fu diagnosticata all'indomani dell'11 settembre.

Una condizione che comporta «complicazioni per qualsiasi malattia respiratoria», ha precisato il portavoce, e che ha costretto Giuliani ad essere intubato.

Venerdì sera in apertura del suo programma «Americas Mayor Live», in diretta da Palm Beach, aveva tossito e si era scusato di essere «un po' sottotono», ma comunque aveva condotto l'intera puntata.

«Ora respira autonomamente, la famiglia e il suo medico sono al suo fianco», ha assicurato Goodman. Tom von Essen, vecchio amico del sindaco e capo dei vigili del fuoco di New York all'epoca degli attentati alle Torri Gemelle, ha parlato di «un weekend difficile».

«Il miglior sindaco della storia di New York»

Donald Trump ha espresso la sua solidarietà a Giuliani su Truth definendolo «un vero guerriero e il miglior sindaco della storia di New York». Poi ne ha approfittato per accusare i democratici di «averlo trattato male». Aveva ragione su tutto. Che tragedia».

Il riferimento è alle accuse di aver orchestrato, assieme al tycoon e i suoi, un piano per sovvertire il voto vinto da Joe Biden. Uno scandalo che ha portato Giuliani ad essere radiato dall'albo degli avvocati di New York e Washington e a finire in una spirale di problemi economici e fisici.

A novembre The Donald ha graziato lui ed altri, anche se formalmente non era stato incriminato di nessun reato federale. L'ex primo cittadino ha dovuto affrontare accuse simili anche in Georgia ed Arizona ed è stato costretto a vendere diverse sue proprietà – case, auto, orologi – per far fronte alle spese legali e di compensazione delle persone che lo hanno denunciato.

Una parabola discendente

L'anno scorso era stato pure ricoverato dopo un incidente stradale. Una parabola discendente da quando era considerato il «sindaco d'America», mister tolleranza zero contro il crimine della Grande Mela.

E, prima ancora, il procuratore di ferro nominato da Ronald Reagan che aveva collaborato con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino alle inchieste di mafia.

Una fine triste di cui molti osservatori indicano l'inizio in un momento tanto simbolico quanto significativo: la famigerata conferenza stampa del 2020 durante la quale la sua tinta per capelli iniziò a squagliarsi e colargli sul viso.

Il web impazzì, il video andò virale e la crisi di Giuliani, che quattro anni prima aveva sposato la causa di Trump e ne era diventato difensore a spada tratta, non si è più fermata.