  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Russia-Ucraina-USA La Russia annuncia: «A Ginevra negoziati conclusi, difficili ma professionali»

SDA

18.2.2026 - 11:13

Sia Mosca che Kiev hanno definito "difficili" i negoziati trilaterali tenuti ieri e oggi all'Hotel Intercontinental a Ginevra.
Sia Mosca che Kiev hanno definito "difficili" i negoziati trilaterali tenuti ieri e oggi all'Hotel Intercontinental a Ginevra.
Keystone

I negoziati trilaterali a Ginevra tra Ucraina, Russia e USA si sono conclusi. Lo ha detto il capo delegazione russo Vladimir Medinsky, affermando che i colloqui sono stati «difficili, ma professionali» e dicendo che una nuova tornata dovrebbe tenersi a breve.

Keystone-SDA

18.02.2026, 11:13

18.02.2026, 11:37

I negoziati «sono stati molto lunghi ieri, in vari formati, mentre oggi abbiamo avuto due ore di colloqui», ha precisato Medinsky, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Media di Stato russi avevano riferito che ieri i negoziati erano durati sei ore e avevano visto a tratti un confronto in formato trilaterale e in altri momenti colloqui bilaterali della delegazione americana rispettivamente con quelle russa e ucraina.

Al contempo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di cercare di trascinare i negoziati.

«Ieri – ha scritto su Telegram – ci sono stati degli incontri davvero difficili e possiamo affermare che la Russia sta cercando di trascinare i negoziati, che potrebbero già essere giunti alla fase finale».

Zelensky ha riferito che durante un incontro con il team di negoziatori ucraini ha «assegnato un compito chiaro alla delegazione ucraina: fare tutto il possibile per garantire che i negoziati siano ancora efficaci e aumentare le possibilità di soluzioni pacifiche».

Guerra. Si tratta a Ginevra per la pace in Ucraina, ma i raid di Mosca non si fermano

GuerraSi tratta a Ginevra per la pace in Ucraina, ma i raid di Mosca non si fermano

I più letti

Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Inarrivabile Shiffrin, Camille Rast rimonta e si prende l'argento nello slalom!
Ecco perché pure Kate ha perso le speranze nel litigio tra William ed Harry
Atle Lie McGrath sul dramma in slalom e la fuga: «Credo di aver bisogno di aiuto»

Altre notizie

Per capo polizia indagato. Spagna: il ministro dell'interno ha coperto uno stupro del capo della polizia? Il Partido Popular chiede le dimissioni del politico

Per capo polizia indagatoSpagna: il ministro dell'interno ha coperto uno stupro del capo della polizia? Il Partido Popular chiede le dimissioni del politico

Politica. Francia: è bufera su Arnault, deputato de La France Insoumise,  dopo la morte di un giovane nazionalista

PoliticaFrancia: è bufera su Arnault, deputato de La France Insoumise,  dopo la morte di un giovane nazionalista

Politica. Giappone: Takaichi rieletta premier dopo il voto alla Camera bassa

PoliticaGiappone: Takaichi rieletta premier dopo il voto alla Camera bassa