Guerra in Ucraina Attentato al generale del GRU, arrestato il sospetto in Russia

SDA

8.2.2026 - 09:16

Il generale russo Vladimir Alekseyev
Il generale russo Vladimir Alekseyev
Keystone

Il servizio di sicurezza russo (Fsb) ha arrestato l'uomo che ha tentato di uccidere venerdì a Mosca il numero due del servizio segreto militare, Vladimir Alekseyev. Lo annuncia lo stesso Fsb citato dalla Tass.

Keystone-SDA

08.02.2026, 09:16

08.02.2026, 09:54

L'uomo, Korba Lyubomir nato nel 1960 in Russia, è stato fermato a Dubai ed estradato stamani dalle autorità emiratine. Due i complici secondo l'Fsb: Vasin Viktor, arrestato a Mosca, e Serebritskaya Zinaida, fuggita in Ucraina. «Continua la caccia ai mandanti», precisa il servizio russo.

