  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Cremlino, «Referendum sul Donbass? È territorio russo»

SDA

12.12.2025 - 11:53

Le proposte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la fine della guerra con la Russia non trovano alcun consenso a Mosca.
Le proposte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la fine della guerra con la Russia non trovano alcun consenso a Mosca.
Keystone

Tutto il Donbass «appartiene alla Russia, secondo la Costituzione», ha affermato il consigliere presidenziale Yuri Ushakov rispondendo così alla proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di tenere un referendum sul destino del territorio.

Keystone-SDA

12.12.2025, 11:53

12.12.2025, 13:56

Lo riferisce l'agenzia di stampa non governativa russa Interfax. L'obiettivo che si prefigge Zelensky con i colloqui in Europa, previsti nel fine settimana e all'inizio della prossima, è fare inserire nel piano statunitense di pace «proposte inaccettabili» per la Russia, ha anche affermato Ushakov.

Questi ha ribadito che Mosca non ha ancora visto le proposte che si stanno mettendo a punto tra gli ucraini, gli europei e gli USA. Ma è «improbabile» che le proposte avanzate da Kiev e dall'Europa «saranno di carattere positivo», ha aggiunto, sempre citato da Interfax.

I più letti

Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Tra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco
Patrick Chappatte: «Negli Stati Uniti c'è paura, è qualcosa di cui non ci rendiamo conto»
Già da venerdì il sole comincerà a tramontare un po' più tardi
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta

La guerra in Ucraina

Guerre. Blocco degli asset, la banca centrale russa intenta causa a Euroclear

GuerreBlocco degli asset, la banca centrale russa intenta causa a Euroclear

Guerra in Ucraina. Trump: «Sì all'assistenza a Kiev nell'accordo di pace»

Guerra in UcrainaTrump: «Sì all'assistenza a Kiev nell'accordo di pace»

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Gli Stati Uniti vogliono il ritiro dal Donbass»

Guerra in UcrainaZelensky: «Gli Stati Uniti vogliono il ritiro dal Donbass»

Altre notizie

Carro armato senza pilota. Ecco il «Protector», la nuova arma di Kiev progettata per incutere paura alle truppe di Putin

Carro armato senza pilotaEcco il «Protector», la nuova arma di Kiev progettata per incutere paura alle truppe di Putin

UNHCR. L'ex presidente iracheno Salih scelto come commissario per i rifugiati

UNHCRL'ex presidente iracheno Salih scelto come commissario per i rifugiati

Dopo l'accordo con Trump. In Kosovo arrivano i primi migranti deportati dagli USA

Dopo l'accordo con TrumpIn Kosovo arrivano i primi migranti deportati dagli USA