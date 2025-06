Grave incidente in Russia. Keystone

Sette persone sono morte e oltre 30 sono rimaste ferite in seguito al crollo di un ponte stradale e al successivo deragliamento di un treno passeggeri nella regione di Bryansk, in Russia.

Lo ha riferito – come riporta l'agenzia di stampa Tass – il Ministero russo per le emergenze. I soccorritori stanno esaminando le carrozze danneggiate e la locomotiva del treno: sul posto stanno operando circa 180 persone e 60 mezzi.

Il treno era in viaggio da Mosca a Klimov, nell'ovest del Paese. In un primo momento le Ferrovie di Mosca hanno affermato che il ponte è stato danneggiato «a causa di interferenze illegali nelle operazioni di trasporto», senza fornire ulteriori dettagli.

Un secondo ponte ferroviario è poi crollato nella notte in Russia mentre una locomotiva lo stava attraversando. L'incidente è avvenuto nella regione di Kursk.

Il secondo crollo è avvenuto nel distretto di Zheleznogorsk. La locomotiva «è caduta sull'autostrada sotto il ponte» e «ha preso fuoco», come ha dichiarato su Telegram il governatore ad interim della regione di Kursk, Alexander Khinshtein. I macchinisti, di cui non è stato specificato il numero, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.

Stando alle informazioni più recenti, i due ponti sono crollati a causa di esplosioni: lo ha reso noto il Comitato investigativo russo, come riporta la Tass.