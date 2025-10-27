  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Testate nucleari La Russia denuncia formalmente il trattato con gli USA sulle scorte di plutonio

SDA

27.10.2025 - 14:54

Nel 2016, Vladimir Putin aveva emesso un decreto che sospendeva il trattato, nel contesto di un peggioramento delle relazioni con Washington, all'epoca della presidenza del democratico Barack Obama (nell'immagine d'archivio dello scorso dicembre).
Nel 2016, Vladimir Putin aveva emesso un decreto che sospendeva il trattato, nel contesto di un peggioramento delle relazioni con Washington, all'epoca della presidenza del democratico Barack Obama (nell'immagine d'archivio dello scorso dicembre).
Keystone

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato oggi e promulgato una legge che mette ufficialmente fine a un accordo con gli USA, già sospeso di fatto dal 2016, sul riciclaggio delle scorte di plutonio per impedire che venga usato per la costruzione di testate nucleari

Keystone-SDA

27.10.2025, 14:54

27.10.2025, 16:55

Lo riferiscono le agenzie russe citando il sito delle informazioni legali. L'accordo, firmato nel 2000 e modificato parzialmente nel 2010, impegnava Russia e USA a trattare i loro stock di plutonio rimasti dalla Guerra fredda per trasformarlo in combustibile da utilizzare nelle centrali nucleari. Ciascuna delle due parti doveva riciclare 34 tonnellate di plutonio.

Nel 2016, Putin aveva emesso un decreto che sospendeva il trattato, nel contesto di un peggioramento delle relazioni con Washington, all'epoca della presidenza del democratico Barack Obama.

Nel decreto si citavano fra l'altro l'espansione della Nato verso est e l'aumentata presenza militare statunitense nell'Europa orientale.

I più letti

I figli di Britney Spears non vanno più a trovarla, l'ex marito: «Hanno paura di lei»
Colpo con oggetto di vetro a Lugano: scatta l'arresto di una 42enne
Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Momento shock nel GP del Messico, Lawson: «Avrei potuto ucciderli!»

Altre notizie

USA. «Melania perplessa per la demolizione della East Wing»

USA«Melania perplessa per la demolizione della East Wing»

Ungheria. Il Papa vede Orban, conflitto in Ucraina in primo piano

UngheriaIl Papa vede Orban, conflitto in Ucraina in primo piano

Putin gongola. Cosa si sa del missile nucleare russo a lunghissimo raggio,  il «Burevestnik»

Putin gongolaCosa si sa del missile nucleare russo a lunghissimo raggio,  il «Burevestnik»