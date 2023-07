Dalla Russia la richiesta di vietare Barbie: "contraria ai valori tradizionali". (immagine d'illustrazione) Keystone

Le bambole vendute in Russia non dovrebbero promuovere valori non tradizionali per il Paese. Lo ha detto a Ria Novosti Maria Butina, membro del Comitato per gli affari internazionali della Duma di Stato.

«Sono categoricamente contraria alla comparsa di bambole nei nostri negozi, o a bambole che promuovono relazioni omosessuali», ha aggiunto. Secondo Butina, le bambole Barbie di Mattel sono il motore dell'agenda Lgbt, cosa inaccettabile in Russia secondo la legge che vieta la loro propaganda.

Legge contro propaganda gay

Il presidente russo Vladimir Putin nel 2013 ha firmato una legge che vieta la propaganda gay, lesbica e transgender tra i bambini. I russi rischiano una multa fino a 5.000 rubli per questo, i funzionari fino a 50.000, mentre le persone giuridiche fino a un milione.

La punizione per tale propaganda «utilizzando i media o Internet» è ancora più dura. Allo stesso tempo, Putin ha ripetutamente affermato che nessuno viola i diritti della comunità Lgbt in Russia.

SDA