I parlamentari della Duma hanno approvato i piani di spesa della Russia per il 2024. Keystone

I legislatori russi hanno approvato un aumento record della spesa per la Difesa per finanziare l'offensiva in corso di Mosca contro l'Ucraina, in un disegno di legge votato oggi in prima lettura.

I parlamentari della Duma di Stato (Camera bassa) hanno votato per approvare i piani di spesa della Russia per il 2024, che prevedono un aumento del 68% delle spese militari.

SDA