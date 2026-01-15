  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Russia Mosca espelle un diplomatico britannico accusandolo di spionaggio

SDA

15.1.2026 - 09:37

Il Cremlino sospetta il diplomatico di lavorare per i servizi segreti.
Il Cremlino sospetta il diplomatico di lavorare per i servizi segreti.
Keystone

La Russia ha annunciato l'espulsione di un diplomatico britannico accusato di appartenere ai «servizi segreti» del Regno Unito, nel contesto delle crescenti tensioni con l'Occidente sulla guerra in Ucraina.

Keystone-SDA

15.01.2026, 09:37

15.01.2026, 09:42

L'incaricata d'affari britannica Danae Dholakia è stata convocata questa mattina al Ministero degli Esteri russo per essere informata del «ritiro dell'accreditamento» di un diplomatico dall'ambasciata a causa di «informazioni ricevute... riguardanti la sua appartenenza ai servizi segreti», ha dichiarato il ministero degli Esteri russo in una nota. Avrà due settimane di tempo per lasciare la Russia, secondo la stessa fonte.

Il ministero degli Esteri russo ha affermato che «Mosca non tollererà le attività di ufficiali dell'intelligence britannica non dichiarati in Russia» e che «se Londra dovesse aggravare la situazione, la Russia risponderà con decisione».

All'esterno dell'edificio del Ministero russo, dove la diplomatica britannica si è trattenuta alcune decine di minuti, si sono radunati manifestanti per protestare contro le decisioni di Londra in politica estera, riferisce una agenzia russa.

I più letti

La famiglia della cameriera morta a Crans-Montana lancia gravi accuse ai proprietari del bar
L'esperto: «Trump vuole un nuovo ordine mondiale, di cui Europa e Svizzera non fan parte»
Toccante omaggio dell'FC Sion alle vittime di Crans-Montana
Stupore e indignazione a Chamonix: un'auto sfreccia lungo una pista da sci
Il figlio adottivo difende i coniugi Moretti: «Indignazione fuori luogo»

Altre notizie

Groenlandia. Una quindicina i soldati francesi già a Nuuk

GroenlandiaUna quindicina i soldati francesi già a Nuuk

Stati Uniti. Trump: «Nessun piano per licenziare Powell»

Stati UnitiTrump: «Nessun piano per licenziare Powell»

Guerra in Ucraina. Trump: «È Zelensky e non Putin a rallentare l'accordo di pace»

Guerra in UcrainaTrump: «È Zelensky e non Putin a rallentare l'accordo di pace»