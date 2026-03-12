  1. Clienti privati
Crisi in Medio Oriente Per la Russia fino a 150 milioni al giorno di ricavi extra dal caro-petrolio

SDA

12.3.2026 - 21:57

La Russia è diventata il principale beneficiario del conflitto in Medio Oriente che ha fatto impennare il prezzo del greggio. (foto d'archivio)
La Russia è diventata il principale beneficiario del conflitto in Medio Oriente che ha fatto impennare il prezzo del greggio. (foto d'archivio)
Keystone

La Russia starebbe incassando fino a 150 milioni di dollari al giorno di entrate aggiuntive per il bilancio grazie alle vendite di petrolio, diventando il principale beneficiario del conflitto in Medio Oriente che ha fatto impennare il prezzo del greggio.

12.03.2026, 21:57

12.03.2026, 21:57

13.03.2026, 08:01

Finora Mosca ha guadagnato un extra stimato tra 1,3 e 1,9 miliardi di dollari dalle tasse sulle esportazioni di petrolio, dopo che la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz ha portato a una maggiore domanda di petrolio russo da parte di India e Cina.

Anche gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni contro la Russia e la pressione sull'India affinché non acquistasse petrolio russo, spingendo un numero significativo di petroliere verso l'Oceano Indiano.

Secondo i calcoli del «Financial Times», basati su dati del settore e sulle valutazioni di diversi analisti, il governo russo potrebbe ricevere tra 3,3 e 4,9 miliardi di dollari di entrate aggiuntive complessive entro la fine di marzo. Questo presuppone che il prezzo del greggio russo Urals si mantenga in media tra 70 e 80 dollari al barile questo mese, invece di restare vicino alla media dei due mesi precedenti di 52 dollari al barile.

Si tratta di un netto ribaltamento della situazione per Mosca, che prima della guerra con l'Iran stava affrontando prezzi del petrolio in calo e la perdita di gran parte delle sue vendite verso l'India, soprattutto a causa delle pressioni di Washington.

Le esportazioni russe di greggio e prodotti petroliferi sono crollate dell'11,4% a 6,6 milioni di barili al giorno a febbraio, il livello più basso dall'invasione dell'Ucraina nel 2022, secondo un rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) pubblicato oggi.

Molto dipenderà ora da quanto durerà il conflitto in Medio Oriente, ma i prezzi elevati attuali «aiuteranno la Russia a rispettare gli obiettivi di bilancio di questo trimestre e persino a iniziare a mettere da parte qualche risparmio», ha dichiarato Borys Dodonov, responsabile degli studi su energia e clima presso la Kyiv School of Economics.

