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Tensione tra Londra e Mosca Una fregata russa spara un colpo d'avvertimento verso uno yacht britannico nella Manica

SDA

16.6.2026 - 18:11

L'incidente è avvenuto a una quarantina di chilometri dall'Isola di Wight. (Immagine simbolica d'archivio del mare nei pressi dell'isola)
L'incidente è avvenuto a una quarantina di chilometri dall'Isola di Wight. (Immagine simbolica d'archivio del mare nei pressi dell'isola)
Keystone

Marinai a bordo di una nave militare russa hanno sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht che si era avvicinato all'imbarcazione nel Canale della Manica, riferiscono i media del Regno Unito.

Keystone-SDA

16.06.2026, 18:11

16.06.2026, 18:16

Svolta nella guerra in Ucraina?. Lukashenko si oppone a Putin e tende la mano a Zelensky?

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L'episodio si è verificato questa mattina e ha coinvolto la fregata russa Admiral Grigorovich, che si trovava nello specchio d'acqua tra l'Isola di Wight e la Normandia.

Il ministero della difesa britannico ha indicato di aver avviato un'indagine dopo la segnalazione dell'episodio.

Secondo quanto riferito, uno yacht battente bandiera britannica ha segnalato che la nave russa aveva sparato colpi di avvertimento da circa 450 metri di distanza, mentre si trovava a 37 chilometri a sud dell'Isola di Wight, al di fuori delle acque territoriali del Regno Unito.

Nessun danno e nessun ferito

Non risultano feriti né danni allo yacht. Le autorità sarebbero orientate a considerare l'episodio come un fatto isolato. Ma questo si inserisce nel clima di alta tensione tra Londra e Mosca, in particolare dopo l'abbordaggio compiuto domenica nella Manica dai commando britannici sulla Smyrtos, una petroliera sospettata di far parte della flotta-ombra russa e posta sotto sequestro dalle autorità di Londra per presunta violazione delle sanzioni introdotte contro Mosca per la guerra in Ucraina.

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