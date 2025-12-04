  1. Clienti privati
Russia - India Putin è arrivato a New Delhi per una visita di due giorni

SDA

4.12.2025 - 15:09

Il presidente russo Vladimir Putin e il premier indiano Narendra Modi hanno in programma stasera una cena informale, prima di un vertice ufficiale domani.
Il presidente russo Vladimir Putin e il premier indiano Narendra Modi hanno in programma stasera una cena informale, prima di un vertice ufficiale domani.
Keystone

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a New Delhi per una visita di due giorni. Lo riferisce il Cremlino. È stato accolto all'aeroporto dal premier Narendra Modi, con il quale ha in programma stasera una cena informale, prima di un vertice ufficiale domani.

Keystone-SDA

04.12.2025, 15:09

04.12.2025, 15:16

Al centro del vertice tra i due vi sono il rinsaldamento dei legami in materia di difesa, la protezione del commercio tra India e Russia dalle pressioni esterne e le possibilità di cooperazione nei piccoli reattori modulari.

La visita del leader russo si svolge nel quadro del recente peggioramento nelle relazioni tra India e Stati Uniti, ed è seguita con estrema attenzione dai paesi occidentali, con il tema della guerra in Ucraina e la rinnovata spinta americana a porre fine alla guerra in primo piano. L'India ha costantemente sostenuto che il dialogo e la diplomazia sono l'unica via percorribile per porre fine alla guerra.

I media indiani riferiscono oggi che, dopo la lettera aperta degli ambasciatori in India di Francia, Germania e Regno Unito, che hanno scritto sul quotidiano «Times of India» che «Putin finge di voler arrivare alla pace», vari diplomatici di altri paesi europei avrebbero individualmente sollecitato il governo di Delhi a insistere con forza nella direzione della pace per vie diplomatiche.

Nel corso del vertice le due parti sigleranno diversi accordi, tra cui uno per facilitare il trasferimento di lavoratori indiani in Russia e un altro sul supporto logistico nell'ambito di un più ampio quadro di cooperazione in materia di difesa.

In ambito commerciale, Delhi insisterà per affrontare il crescente deficit causato dall'approvvigionamento di ingenti volumi di petrolio greggio russo da parte dell'India, e chiederà un aumento significativo delle esportazioni indiane verso la Russia nei settori farmaceutico, agricolo, alimentare e dei beni di consumo.

L'approvvigionamento annuo di beni e servizi dalla Russia da parte dell'India ammonta a circa 65 miliardi di dollari, mentre le importazioni russe dall'India si attestano ad appena 5 miliardi.

Oggi sono già in corso colloqui ad ampio raggio tra i ministri della difesa dei due paesi, focalizzati sul piano dell'India di acquistare ulteriori lotti di sistemi missilistici S-400 e altri equipaggiamenti militari critici dalla Russia.

