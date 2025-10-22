Nell'attacco sono stati utilizzati anche missili da crociera guidati a lungo raggio britannici Storm Shadow. (foto d'archivio) Keystone

Le forze ucraine hanno effettuato nelle ultime 24 ore un attacco contro l'impianto chimico di Bryansk, a sudovest di Mosca, una struttura chiave all'interno del complesso militare-industriale della Russia.

Keystone-SDA SDA

Lo ha reso noto lo Stato maggiore di Kiev su Facebook, citato dai media ucraini, fra cui Ukrinform, precisando che si è trattato di un «attacco combinato aereo e missilistico su larga scala» nel quale sono stati utilizzati anche i missili da crociera guidati a lungo raggio britannici Storm Shadow lanciati da aerei.

I missili, si legge ancora, sono riusciti a «penetrare con successo il sistema di difesa aerea russo».