Guerra in Ucraina Kiev: «Mosca ha colpito un impianto chimico con gli Storm Shadow»

SDA

22.10.2025 - 08:10

Nell'attacco sono stati utilizzati anche missili da crociera guidati a lungo raggio britannici Storm Shadow. (foto d'archivio)
Nell'attacco sono stati utilizzati anche missili da crociera guidati a lungo raggio britannici Storm Shadow. (foto d'archivio)
Keystone

Le forze ucraine hanno effettuato nelle ultime 24 ore un attacco contro l'impianto chimico di Bryansk, a sudovest di Mosca, una struttura chiave all'interno del complesso militare-industriale della Russia.

Keystone-SDA

22.10.2025, 08:10

22.10.2025, 08:20

Lo ha reso noto lo Stato maggiore di Kiev su Facebook, citato dai media ucraini, fra cui Ukrinform, precisando che si è trattato di un «attacco combinato aereo e missilistico su larga scala» nel quale sono stati utilizzati anche i missili da crociera guidati a lungo raggio britannici Storm Shadow lanciati da aerei.

I missili, si legge ancora, sono riusciti a «penetrare con successo il sistema di difesa aerea russo».

