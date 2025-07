Il co-direttore di Golor Grigory Melkonyants è stato condannato in maggio a cinque anni di detenzione in una colonia penale. Keystone

L'organizzazione indipendente per il monitoraggio delle elezioni in Russia «Golos» ha annunciato l'interruzione delle sua attività e ha legato la decisione alla condanna a cinque anni di reclusione inflitta al suo co-direttore Grigory Melkonyants.

Keystone-SDA SDA

Lo riportano vari media, tra cui la testata online Meduza.

Golos era attiva dal 2000 con l'obiettivo di monitorare le elezioni in Russia in modo indipendente denunciando eventuali brogli e irregolarità ed era stata inserita nella famigerata lista degli «agenti stranieri», considerata uno strumento del Cremlino per prendere di mira persone ed enti scomodi per il potere.

La condanna inflitta a Melkonyants è dunque considerata di ovvia matrice politica da molti osservatori e arriva in un momento storico in cui il Cremlino sta inasprendo al massimo la repressione nei confronti di oppositori e dissidenti.

Poche speranze di resistere se si è sulla lista degli «agenti stranieri»

Melkonyants è stato condannato in maggio a cinque anni di detenzione in una colonia penale, insieme a un divieto di nove anni di attività pubbliche.

Il procedimento penale – spiega Meduza – riguardava l'attività della Rete europea delle organizzazioni di monitoraggio elettorale (Enemo), co-fondata da Golos. Nel settembre 2021, Enemo è stata infatti dichiarata un'organizzazione «indesiderata» in Russia.

Secondo Interfax, Melkonyants aveva replicato alle accuse dicendo che Golos ha interrotto la collaborazione con Enemo dopo che questa è stata dichiarata «indesiderata» e la sua attività è stata dunque di fatto vietata in Russia.

L'inserimento nella lista degli «agenti stranieri» impone un severo controllo amministrativo e l'obbliga a presentarsi con questa etichetta, cosa che ha di fatto costretto diversi enti alla chiusura.