L'Ucraina vuole organizzare un secondo vertice, dopo quello di maggio al Bürgenstock, a cui la Russia sarebbe invitata a partecipare. (foto d'archivio) Keystone

La Russia fa sapere che non intende partecipare ad un possibile secondo summit di pace sull'Ucraina a novembre, nonostante il presidente ucraino Volodymyr Zelensky abbia indicato che in questa occasione avrebbe invitato i rappresentanti di Mosca a prendervi parte.

SDA

«Il summit avrà lo stesso obiettivo: promuovere l'inapplicabile 'formula Zelensky' come unica base per risolvere il conflitto, ottenere il sostegno della maggioranza mondiale e, per conto di quest'ultima, presentare alla Russia un ultimatum sulla capitolazione», ha affermato la portavoce del ministero degli esteri Maria Zakharova in una dichiarazione che spiega così la posizione di Mosca a riguardo.

SDA