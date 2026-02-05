L'inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev. Keystone

Ci sono «passi avanti positivi» nei colloqui sulla fine della guerra in Ucraina in corso ad Abu Dhabi, «nonostante i guerrafondai britannici e dell'Ue stiano cercando di minarli»: lo ha detto l'inviato speciale del Cremlino, Kirill Dmitriev, citato dalla Tass.

«Stiamo lavorando attivamente con l'amministrazione Usa per ripristinare le relazioni economiche bilaterali, anche attraverso il gruppo di cooperazione economica russo-americano», ha aggiunto. I colloqui proseguono oggi nel formato trilaterale Ucraina-Russia-Usa.

«Un segnale di questo progresso è il fatto che i guerrafondai in Europa e nel Regno Unito stanno costantemente cercando di interferire nel processo», ha affermato Dmitriev, citato dalla Tass.

«Più ci sono questi tentativi, più è evidente che ci sono progressi e un andamento positivo», ha aggiunto il negoziatore russo.

L'agenzia Tass, citando proprie fonti, riferisce che le trattative negli Emirati stanno affrontando questioni economiche, territoriali e le condizioni per un cessate il fuoco.