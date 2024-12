Nel discorso, pronunciato esattamente 25 anni dopo aver preso il posto del predecessore Boris Eltsin, il presidente russo Vladimir Putin non ha menzionato esplicitamente il conflitto in Ucraina e si è concentrato principalmente sui desideri per l'anno prossimo (foto d'archivio). Keystone

Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato i risultati ottenuti sotto il suo governo in un discorso di Capodanno che segna i 25 anni dal suo arrivo al potere.

«Cari amici, tra pochi minuti si aprirà il 2025, completando il primo quarto del XXI secolo (...). Molto resta da fare, ma possiamo essere orgogliosi di ciò che è stato raggiunto: è il nostro patrimonio comune per lo sviluppo futuro», ha detto il capo del Cremlino nel suo tradizionale discorso alla nazione trasmesso sulla televisione di Stato.

Nel discorso, pronunciato esattamente 25 anni dopo aver preso il posto del predecessore Boris Eltsin, Putin non ha menzionato esplicitamente il conflitto in Ucraina durato quasi tre anni e si è concentrato principalmente sui desideri per l'anno prossimo.

Il presidente ha comunque elogiato i soldati russi, come già fatto nei suoi precedenti discorsi di Capodanno da quando ha iniziato l'invasione dell'Ucraina nel febbraio del 2022.

«In questa vigilia di Capodanno, i pensieri, le speranze di parenti e amici, milioni di persone in tutta la Russia sono insieme ai nostri combattenti e comandanti. Ora, sulla soglia di un nuovo anno, stiamo pensando al futuro. Siamo sicuri che andrà tutto bene. Andremo avanti».

Il discorso di Capodanno è un punto fermo delle feste russe

Il discorso arriva in un momento cruciale nel conflitto, con la Russia che avanza costantemente sul campo di battaglia e il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump che promette un rapido cessate il fuoco una volta entrato in carica.

Putin era stato nominato presidente ad interim alla vigilia di Capodanno del 1999, quando il predecessore Boris Eltsin si era dimesso inaspettatamente e si era scusato per i disordini postsovietici del paese in un discorso che aveva sbalordito i russi.

Il discorso di Capodanno trasmesso in televisione – che continua una tradizione iniziata dal leader sovietico Leonid Brezhnev – è un punto fermo delle feste in Russia e viene seguito da milioni di famiglie. Va in onda sull'emittente di Stato poco prima di mezzanotte in ciascuno degli undici fusi orari della Russia.