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Russia Putin: «Nessuna corsa agli armamenti, ma il nucleare rimane garante di sovranità»

SDA

21.5.2026 - 17:03

«Viste le crescenti tensioni nel mondo, la nostra triade nucleare deve continuare a servire come affidabile garante della sovranità di Russia e Bielorussia», ha sottolineato Vladimir Putin.
«Viste le crescenti tensioni nel mondo, la nostra triade nucleare deve continuare a servire come affidabile garante della sovranità di Russia e Bielorussia», ha sottolineato Vladimir Putin.
Keystone

La Russia «non ha intenzione di farsi coinvolgere in una corsa agli armamenti», ma manterrà il suo arsenale nucleare «al livello di necessaria sufficienza» sulla base di ciò che «è stato pianificato decenni fa».

Keystone-SDA

21.05.2026, 17:03

21.05.2026, 17:09

Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, assistendo in videoconferenza insieme al suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko al lancio di missili nell'ambito di esercitazioni nucleari conclusesi oggi.

«Viste le crescenti tensioni nel mondo e l'emergere di nuove minacce e rischi – ha sottolineato Putin, citato dall'agenzia di stampa ufficiale russa Tass -, la nostra triade nucleare deve continuare a servire come affidabile garante della sovranità di Russia e Bielorussia, assicurando i compiti della deterrenza strategica e mantenendo la parità nucleare e l'equilibro di potenza globale».

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