"La continuazione dell'accordo sul grano nella sua forma attuale ha perso ogni significato", ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una riunione del governo. (foto d'archivio) Keystone

Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato la sua disponibilità a tornare nell'accordo del grano se gli ostacoli alle esportazioni agricole russe saranno rimossi. Lo riporta la Tass.

In ogni caso, secondo il leader del Cremlino la Russia è pronta a sostituire il grano ucraino sul mercato mondiale attraverso donazioni e vendite.

«La continuazione dell'accordo sul grano nella sua forma attuale ha perso ogni significato», ha detto Putin in una riunione del governo.

«Ovviamente prenderemo in considerazione la possibilità di tornarci, ma solo a una condizione: se tutti i principi in base ai quali la Russia accettato di partecipare all'accordo saranno pienamente presi in considerazione e rispettati.»

SDA